Coartadas para atraer más turistas.

Este verano he hecho el Camino de Santiago y veo que el concejal de Turismo también debería hacer el Camino de Santiago caminando desde Saint Jean Pied de Port hasta Santiago de Compostela para darse cuenta de que el diploma de la Compostelana está siendo una buena coartada para atraer más turismo de peregrinos a Santiago de Compostela y demás municipios. Y eso le puede motivar a decretarle a la Concejalía de Turismo de Alicante la obligación de vender exclusivamente en las oficinas de turismo, todos los días del año, por sólo 2 € sus propias credenciales de cartulina de bolsillo desplegable con casillas para ser selladas por todos los chiringuitos de las playas de Alicante y el kontiki y la isla de Tabarca y los castillos fortaleza de Alicante y museos y centros culturales y salas de exposiciones y galerías de artes de Alicante, para luego demostrar en las mismas oficinas de turismo de Alicante haber hecho turismo por Alicante, y poder comprar por sólo 2 € un diploma coleccionable en formato DIN A3 en papel jurado o papel pergamino con ilustraciones, cambiando las ilustraciones anualmente para crear moda pasajera coleccionable, para jactarse cada persona en sus redes sociales de haber hecho turismo por Alicante publicando fotos del diploma y de la credencial de Alicante, porque eso puede traer cada año más turistas para Alicante. Eso es coherente con el principio que la Constitución española en su artículo 38 le manda a los poderes públicos de garantizar la defensa de la productividad.