Cartas de los lectores
Roedores en Plaza Florida La Viña
Juan José García García
Vivo cerca de la plaza Florida-La Viña. Quería denunciar la presencia de ratas de gran tamaño que se mueven habitualmente por las ramas y troncos de los árboles; esto lleva ocurriendo desde hace bastante tiempo y, al parecer, el Ayuntamiento de Alicante no hace nada al respecto, dado los continuos avistamientos de roedores de gran tamaño -sobre todo de noche- en el parque, incluida la zona de juegos infantil de la plaza.
La siguiente imagen es del día 11 de octubre de 2025, sobre las 00:30 horas, justo al lado de las mesas de la terraza de la cafetería La Viña, donde había gente cenando o tomando algo.
