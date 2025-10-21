Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

Los ángeles también están gordos

Un instante del desfile de Victoria’s Secret.

Un instante del desfile de Victoria's Secret. / Evan Agostini/Associated Press/LaPresse

María Samper Moreno

El último desfile de Victoria’s Secret ha causado mucho revuelo entre la gente. El motivo: ya no todas las modelos tienen un cuerpo extremadamente delgado. Ahora, por las pasarelas desfilan también modelos «curvy», porque sí, los ángeles también están gordos. Hay gente que, indignada, defiende que la belleza de estas modelos se caracterizaba por ser irreal, inalcanzable o utópica. Yo, sin embargo, no puedo evitar sentir una profunda alegría al ver la diversidad de cuerpos que han desfilado. ¿Por qué tendrían que ser los ángeles cuerpos irreales? ¿No hay cabida a cuerpos que puedan representarnos a todas, cuerpos a través de los cuales podamos sentirnos validadas, reconocidas y bellas? Dejemos atrás los pensamientos que nos condenan a vivir atadas en cuerpos frustrados e imposibles y empecemos a abrazar la diversidad de cuerpos: gordos o delgados, altos o bajos. Es hora de entender que la belleza está presente en todos los tipos de cuerpos.

