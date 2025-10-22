Reconozcamos el mérito de Trump

Hasta hace cuatro días había un montón de gente pidiendo que terminara la guerra. Y ahora que Trump ha conseguido que Israel y Hamás se den fraternalmente la paz, como en la misa católica, hay mucho enfadadito por el mundo, los mismos que se manifestaban a favor de Palestina quemando contenedores y destrozando cajeros automáticos y supermercados. El activismo lo respeto, el vandalismo, no. Son los que te dicen que tienen libertad de expresión para decir lo que quieran, y que tú también tienes libertad para decir...lo que ellos quieran. Amigo lector, utiliza el pensamiento crítico, confía en ti. Los que habláis inglés, ya sabéis que se dice coffee and tea.

Donald Trump ha sido el artífice de que se pararan las bombas de Israel al pueblo palestino. No han sido las maniobras estéticas de gente que quería salir en la fotito, llevando allí barquitos (¿se hubieran atrevido a ir si hubiera sido territorio de los talibanes o del ISIS?), las que han parado este ataque irracional, aunque a algunos os la han “culau”. Sin embargo, como este hombre naranja no cae bien a un amplio sector de la población, pues, como están tan polarizados, niegan lo evidente. Y le ponen asteriscos a su acción, alzando la voz sobre las hipotéticas concesiones que habrán tenido que hacer ambos países. A corto plazo han liberado 20 rehenes contra 2.000 encarcelados palestinos. Yo no sé cuál será la factura final de esta paz, pero creo que era urgente parar las atrocidades de Israel.

Y sólo por eso hay que felicitar al presidente norteamericano. Porque todos queríamos que no hubiera más civiles y niños muertos. Pero estamos en ese punto de "prefiero tener razón que reconocerle algo al adversario". Yo no oigo a gente que quiera hablar, dialogar, aprender, confrontar ideas... sino únicamente veo personas que quieren "tener razón". Pero no quieren resolver nada, únicamente chillar más fuerte que el otro. Si tenéis algún amigo así, decidle: “cortésmente, te ruego que emprendas un largo viaje hacia los abismos excrementales”. A esta gente habría que recetarles playacetamol y vinoprofeno para elevar su espíritu.

El que suscribe no votaría jamás a Trump, flipo con que un tipo así sea el presidente de un país tan importante. De la misma manera que tampoco hubiera votado a Kamala Harris. Ambos están tremendamente polarizados, y yo creo que la política está hecha para acercarnos en la discrepancia y poder colaborar, tomando decisiones conjuntas, a pesar de que no sea exactamente lo que queramos. Hago mía la reflexión del catedrático Manuel Desantes Real en su columna de INFORMACIÓN Frente a la discordia, concordia: “Los ciudadanos asistimos cada vez más atónitos y exhaustos a un nefasto espectáculo in crescendo de polarización”. Ahora mismo la política consiste en unos bandos que no quieren que al adversario le concedas nada y, por tanto, es imposible llegar a un consenso, ya que parten de la base de que cualquier cosa que les diga va a venir del mismísimo diablo. No hay nadie que lo haga todo mal... de la misma manera que no hay nadie que lo haga todo bien.

Que no me guste Trump no significa que no pueda reconocerle el mérito, que sí reconocerías a Barack Obama. Si Trump encontrase la cura del alzhéimer… continuarían criticándole. Al mismo hecho le estás poniendo diferentes connotaciones e implicaciones, dependiendo de quién lo haga. Como estás polarizado y piensas que uno es malo y el otro es bueno, lo que haga el primero es lamentable y lo que hace el segundo es superfragilísticoespiralidoso... aunque fuera exactamente lo mismo. Amigo lector, pregúntate: "¿Por qué se opina diferente del mismo hecho, dependiendo de la persona?". Pues porque estás polarizado, fill meu. Porque yo, sin ser de la cuerda de Trump, le reconozco el mérito de haber conseguido la paz, mientras que tú, ¡no! Y seguro que ahora estás diciendo: "Luisito, tú en el fondo eres pro Trump, aunque no lo quieras reconocer". Porque ves fantasmas en todos lados crees que la paz que se ha conseguido tiene truco, opinas que si el otro bando hace algo que no va con tu manera de pensar hay una mentira escondida detrás.

A Trump, y a todo el mundo, hay que juzgarles por sus actos. Si a tu dirigente le das carta blanca, porque es de tu bando, le estás diciendo: “Haz lo que te apetezca, porque yo siempre te apoyaré, con independencia de que esté bien o mal”. Y este dirigente, como pensará que tiene impunidad, tenderá a la tiranía. Pero si a tu líder le criticas cuando crees que se equivoca, se dará cuenta que los de su cuerda le están vigilando. Y que, si no va por el camino correcto, será sustituido. Y por dicho motivo, siempre buscará la excelencia.