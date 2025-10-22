Cartas de los lectores
Las redes engañosas
Francisco Javier Sotés Gil
Existen fórmulas engañosas, afectan y son parte de la vida de los adolescentes. Un estudio sobre los niños que utilizan internet evoca una escalada numérica. Por ejemplo, el teléfono portátil se les ha vuelto inevitable. Más que nunca los padres quieren juntar a sus hijos permanentemente, pues los tienen subyugados con la utilización de los móviles, ya que, incluso, de los 15 a 17 años quieren dormir con el móvil y con su teléfono bajo la oreja y así poder contactar a cualquier hora de la noche.
Facebook ejerce, entre otros, también atracción en los adolescentes, utilizándolo asiduamente y abandonando los mensajes tradicionales. Estas inquietudes de alta subida numérica de los usuarios siguen siendo motivo complicado para abordarlo en familia, pues numerosos adolescentes discuten con sus padres qué hacer en la red social. Muchos colegiales sucumben cada vez más ante los contenidos chocantes, indecorosos y enojosos, que en demasía proliferan en la red.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal