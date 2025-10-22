Las redes engañosas

Existen fórmulas engañosas, afectan y son parte de la vida de los adolescentes. Un estudio sobre los niños que utilizan internet evoca una escalada numérica. Por ejemplo, el teléfono portátil se les ha vuelto inevitable. Más que nunca los padres quieren juntar a sus hijos permanentemente, pues los tienen subyugados con la utilización de los móviles, ya que, incluso, de los 15 a 17 años quieren dormir con el móvil y con su teléfono bajo la oreja y así poder contactar a cualquier hora de la noche.

Facebook ejerce, entre otros, también atracción en los adolescentes, utilizándolo asiduamente y abandonando los mensajes tradicionales. Estas inquietudes de alta subida numérica de los usuarios siguen siendo motivo complicado para abordarlo en familia, pues numerosos adolescentes discuten con sus padres qué hacer en la red social. Muchos colegiales sucumben cada vez más ante los contenidos chocantes, indecorosos y enojosos, que en demasía proliferan en la red.