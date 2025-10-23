Cartas de los lectores
Corazón herculano, corazón partido
Vicente Huertas Benito
Como diría Alejandro Sanz, «¿quién me tapará esta noche si hace frío, si tengo el corazón partío».
Quiero y manifiesto que yo, como muchos aficionados del hercules, lo tengo partío, lo tengo roto y con pocas sensaciones de mejorar.
No quiero ser derrotista, pero hay que salir de la UCI en la que nos tienen encerrados no sé quién, si jugadores (creo en ellos), no sé si la dirección deportiva. O en los altos estamentos.
Lo que tengo muy claro es que esta afición, esta ciudad con gran número de cabezas pensantes recuerdan otra etapa en una categoría que nos corresponde, nos duró bastantes años y de nuevo como ya he manifestado alguna vez hay que mejorar la situación, derrochar por lo menos lucha y no caer en la pasividad, poca entrega y devolver a los herculanos algo primordial que es tener ese ¡¡orgullo blanquiazul!!
Os desea de corazón el papá herculano de San Vicente
¡¡Macho Hércules !!
