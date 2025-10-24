Opinión | Cartas de los lectores
Sergio Ponce Canelo
Problema persistente con las palomas en la calle Vicente Payá, El Campello
Nos dirigimos a ustedes para denunciar una situación que llevamos demasiado tiempo sufriendo en la calle Vicente Payá nº 8, en El Campello. Desde hace años, la acumulación de palomas y sus excrementos en las aceras y fachadas se ha convertido en un problema diario que afecta a la imagen del entorno, la salud pública y la seguridad de quienes transitan por la zona.
A pesar de nuestras reiteradas llamadas al Ayuntamiento de El Campello y a las concejalías de Medio Ambiente y de Servicios Públicos, la suciedad persiste. Cada semana debemos insistir para que acudan a limpiar, pero el problema se repite, sin que se adopten medidas preventivas o permanentes.
Solo pedimos una solución duradera: limpieza regular, control de las colonias y medidas disuasorias efectivas. Esperamos que, al visibilizar esta situación, se tomen medidas reales y no tengamos que seguir conviviendo con la dejadez y las palomas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
- Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero