Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Cartas de los lectores

Sergio Ponce Canelo

Problema persistente con las palomas en la calle Vicente Payá, El Campello

Calle Vicente Payá, El Campello.

Calle Vicente Payá, El Campello. / Sergio Ponce Canelo

Nos dirigimos a ustedes para denunciar una situación que llevamos demasiado tiempo sufriendo en la calle Vicente Payá nº 8, en El Campello. Desde hace años, la acumulación de palomas y sus excrementos en las aceras y fachadas se ha convertido en un problema diario que afecta a la imagen del entorno, la salud pública y la seguridad de quienes transitan por la zona.

A pesar de nuestras reiteradas llamadas al Ayuntamiento de El Campello y a las concejalías de Medio Ambiente y de Servicios Públicos, la suciedad persiste. Cada semana debemos insistir para que acudan a limpiar, pero el problema se repite, sin que se adopten medidas preventivas o permanentes.

La calle repleta de excrementos de palomas.

La calle repleta de excrementos de palomas. / Sergio Ponce Canelo

Solo pedimos una solución duradera: limpieza regular, control de las colonias y medidas disuasorias efectivas. Esperamos que, al visibilizar esta situación, se tomen medidas reales y no tengamos que seguir conviviendo con la dejadez y las palomas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  2. El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
  3. La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
  4. Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
  5. La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
  6. Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
  7. Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades
  8. Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero

La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros

La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros

Graciela Iturbide dice que la fotografía no es la verdad, sino "la interpretación de la realidad"

Graciela Iturbide dice que la fotografía no es la verdad, sino "la interpretación de la realidad"

Hozono Global: sostenibilidad, innovación y colaboración público-privada para transformar el territorio

Hozono Global: sostenibilidad, innovación y colaboración público-privada para transformar el territorio

Cirugía navegada en implantes cigomáticos, un GPS para lograr una sonrisa incluso para casos muy complejos

Cirugía navegada en implantes cigomáticos, un GPS para lograr una sonrisa incluso para casos muy complejos

Tambre Alicante: Más de 47 años de experiencia y un nuevo concepto en medicina reproductiva avanzada

Tambre Alicante: Más de 47 años de experiencia y un nuevo concepto en medicina reproductiva avanzada

IVF-Life alcanza tasas de éxito superiores al 90% en tratamientos de fertilidad

IVF-Life alcanza tasas de éxito superiores al 90% en tratamientos de fertilidad

Ortopedia Tram-Hospital, expertos en prótesis de piernas y medias de comprensión

Ortopedia Tram-Hospital, expertos en prótesis de piernas y medias de comprensión

«Es urgente preparar a la próxima generación para usar IA de forma correcta»

«Es urgente preparar a la próxima generación para usar IA de forma correcta»
Tracking Pixel Contents