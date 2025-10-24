Problema persistente con las palomas en la calle Vicente Payá, El Campello

Nos dirigimos a ustedes para denunciar una situación que llevamos demasiado tiempo sufriendo en la calle Vicente Payá nº 8, en El Campello. Desde hace años, la acumulación de palomas y sus excrementos en las aceras y fachadas se ha convertido en un problema diario que afecta a la imagen del entorno, la salud pública y la seguridad de quienes transitan por la zona.

A pesar de nuestras reiteradas llamadas al Ayuntamiento de El Campello y a las concejalías de Medio Ambiente y de Servicios Públicos, la suciedad persiste. Cada semana debemos insistir para que acudan a limpiar, pero el problema se repite, sin que se adopten medidas preventivas o permanentes.

La calle repleta de excrementos de palomas. / Sergio Ponce Canelo

Solo pedimos una solución duradera: limpieza regular, control de las colonias y medidas disuasorias efectivas. Esperamos que, al visibilizar esta situación, se tomen medidas reales y no tengamos que seguir conviviendo con la dejadez y las palomas.