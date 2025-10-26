Nuevamente salen a la palestra las autocaravanas y el parking de Urbanova. Evidentemente se ha colocado una señal de prohibido circular vehículos de más de cinco metros en dicha zona y la pregunta es: ¿qué otros vehículos de más de cinco metros circulaban por dicha zona? Ninguno, es decir dicha señal esta puesta única y exclusivamente para las autocaravanas. Las autocaravanas son vehículos catalogados en la clase M, es decir como cualquier turismo, de menos de 3.500 kg; evidentemente existen de otras categorías, pero esta es la más usada y se conduce con el carnet B, no precisa de ningún carnet especial, y como tal tienen el mismo derecho a aparcar en cualquier zona habilitada para ello como es Urbanova.

¿Que alguno incumple las ordenanzas? Pues que sea sancionado como cualquier otro vehículo. ¿Se prohíbe acaso que todos los turismos aparquen en la vía publica porque haya alguno que lo haga en doble fila, en un vado o en la parada del autobús? No, pues lo mismo debería suceder con las autocaravanas, la que esté aparcada correctamente que se le deje en paz y la que cometa alguna infracción que sea multada. El inmenso parking de Urbanova está prácticamente vacío durante gran parte del año, no entiendo qué molestias causan allí las autocaravanas aparcadas.

Por cierto, que el autocaravanismo es el único turismo totalmente desestacionalizado que existe, y que no precisa de grandes infraestructuras como puertos o aeropuertos y que comen y beben como cualquier otro ser humano, aunque lleven "la casa a cuestas", haciendo gasto allá donde van. ¿Que gastan poco? Pero pregunto yo, ¿qué gasta un crucerista que llega a Alicante a las 9 de la mañana, se va a las 17 horas, contrata excursión desde el barco y vuelve al barco a comer porque lo tiene todo incluido?