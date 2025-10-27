Virtudes sociales y pecados políticos

Las virtudes sociales y los pecados políticos se refieren a contrastar los valores éticos que promueven el bien común en la sociedad, con las prácticas dañinas que se pueden manifestar en el ejercicio del poder. Las virtudes se presentan en forma de humildad, templanza y justicia. Mientras que los pecados se ven como soberbia, avaricia y corrupción. Así que, las virtudes sociales se relacionan con los valores personales que, al practicarse colectivamente, fortalecen el tejido social: garantizan un trato equitativo, respetan los derechos y la integridad física; actúan de forma eficaz para el bien común; promueven la rectitud y la confianza mutua; y disponen a trabajar juntos ayudando a los más necesitados, fortaleciendo los lazos sociales y reduciendo las desigualdades.

Por contra, los pecados políticos, son las acciones y comportamientos que corrompen la esfera pública y socavan el bienestar de la sociedad. Por ejemplo: cuando se justifica cualquier medio para alcanzar o mantener el poder; cuando se recurre al engaño para obtener ventajas; cuando el interés público es reemplazado por la codicia y el beneficio personal; o cuando se busca la satisfacción de la vanidad, llevando a la sociedad a la inacción.

El papel de la ciudadanía, para revertir esos pecados y poner en alza las virtudes, puede consistir en la valentía y las responsabilidades necesarias para exigir que los gobernantes actúen éticamente y sirvan al bien común. En definitiva, ser transparentes y no buscar dirigir odio hacia los oponentes políticos. Saber contenerse, negociar con argumentos y planificar a largo plazo en lugar de ceder al cortoplacismo. Practicar la responsabilidad y preguntarse qué se puede hacer por los demás. Evitar la desinformación y analizar las noticias con un pensamiento crítico. Estos días se escribe en la prensa de: limpiar sin límites para no dejar rastros, de que no se construyen suficientes viviendas sociales, de que la brecha norte sur se agranda, de que se cancelan cumbres para hablar de paz, de la necesidad de la energía nuclear para evitar otro apagón o de la entrada en prisión un expresidente de un país vecino. En fin, siempre quedan noticias positivas como las que hablan de la concesión del Toisón de Oro para homenajear la Transición y el logro de la Democracia.