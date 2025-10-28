Una paz sólida y duradera

La estupidez insiste siempre, escribió Albert Camus. Cuando decidimos pactar, entonces nuestras voluntades encuentran ocasión para enfrentarse. Finalizada la Gran Guerra, el Tratado de Versalles incitó la Segunda; en adelante, la iniciativa de unidad que proclamaron los pueblos, no pudo detener la mayoría de conflictos armados que sacudieron al siglo XX. Tampoco los actuales. Entre la apología armamentista de la OTAN, Rusia contra Ucrania, el ultranacionalismo estadounidense, las contiendas intestinas e intervencionistas en África y el genocidio israelí sobre Gaza, pretender la paz ahora supone una necedad que anula cualquier posibilidad de concretarse. Porque se piensa en tanto medio, no como fin. Tal es la propuesta que desde la Casa Blanca pretende pacificar Palestina: reúne otra vez a los artífices del Israel moderno, Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes en abierto patrocinio del sionismo orquestaron un nuevo holocausto. Si bien el movimiento de resistencia islámica Hamas muestra una actitud favorable hacia este nuevo plan de paz, la tradicional vocación colonialista del autodenominado «pueblo de Dios» subraya el beneficio de la duda. La negativa recurrente de Benjamin Netanyahu respecto a la coexistencia de ambas naciones, sumada al futuro reparto de la Franja, condicionarán el armisticio. Por otra parte, debe tenerse en cuenta también que no habrá paz permanente, aunque cesen las hostilidades, mientras la población civil padezca desarraigo de su propio territorio y costumbres. Sin justicia la estupidez volverá a insistir. De momento, Donald Trump, «el pacificador», impondrá un remedo suyo que justifique la rentabilidad del exterminio.