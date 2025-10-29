El que suscribe se está acercando a los 59 años. Me encantaría meterme en una piscina tipo Cocoon y rejuvenecer, pero por Alicante no encuentro ninguna. Soy consciente que mi tiempo cada vez vale más... porque cada vez me queda menos tiempo. A medida que vas cumpliendo años, se te acaban los "bombones de la caja", y los pocos que quedan, los saboreas más. Y creo firmemente que debo cuidar mi envoltorio, porque es mi medio de transporte. Que uno, con los años, inevitablemente, esté cada vez más arrugado, calvo y feo, es menos importante que cómo tenga el chasis. Y que conste que, cuando me miro en el espejo, y veo mis arrugas y canas, pienso: ya no se hacen espejos como los de antes.

Lo que no puede ser es que "mueras" con 60... y te entierren con 90. Como dijo David Bowie: "Envejecer es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que siempre debiste haber sido". ¿Qué es lo que marca la diferencia? Yo creo que son varios apartados, que vamos a analizar, dando por sentado que hay que pensar como un adulto, soñar como un niño, vivir como un joven y aconsejar como un anciano. Y con un objetivo claro, poder decir: “Hay que ver lo mayor que está la gente de mi edad”.

Envejecer es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que siempre debiste haber sido David Bowie

La genética ayuda. Mi padre y mi abuela vivieron hasta los 92 años en muy buena forma. Tú podrás decir, amigo lector: “Eso depende de la suerte”, que obviamente influye. Pero te diré otra nueva palabra en japonés: ganbatte. Que quiere decir: “Esfuérzate al máximo”. En Japón nadie te dirá: “Buena suerte”. Tú pon de tu parte y no te escudes en la suerte. Amigo lector, no te compares con otros… compárate contigo mismo.

La alimentación es decisiva. Creo en el ayuno intermitente, la restricción calórica frena el envejecimiento. Si estás todo el día con la cervecita, las patatas y el croissant de chocolate, las arterias se te obstruirán. Te ahogarás incluso caminando, dormirás fatal y acabarás siendo un lastre para tu familia. Y no me vengas con aquello de que: “Yo lo que quiero en la vida es disfrutar”. Ese disfrute momentáneo te provocará un tremendo declive físico y probablemente mental, que conllevará una agonía lenta y dolorosa. De los evidentes efectos perniciosos de las drogas y el alcohol hablaremos algún día. Fundamental tener una rutina de horarios de sueño para estar descansado. Te ayudará a concentrarte, fortalecerá tu memoria, previniendo el insomnio, además de elevarte el ánimo.

Para envejecer bien, según mi modesto criterio, lo más importante es la felicidad. Ser feliz… rejuvenece. Lo decisivo en la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. El amor no es un tema de cantidad, sino de calidad. No busques que te quieran mucho… busca que te quieran de verdad. No es una cuestión de decibelios; un gesto auténtico grita más que mil palabras. El amor no se mide, se siente. Una relación es como las teclas del piano, uno toca las blancas y otro las negras. La manera en que lo hagáis determinará si está sonando Bohemian Rhapsody o la orquesta pachanguera interpretando a Bad Bunny. Por cierto, ¿el poder del amor es más importante que el amor al poder?

Si exagerásemos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia Anatole France

Para ser feliz únicamente hace falta tener un cuerpo sano y un alma tranquila. Si los años te quitan el encanto y la sonrisa, y te estás convirtiendo en un abuelo cascarrabias, algo estás haciendo mal. Como dijo el escritor francés Anatole France: “Si exagerásemos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia”. Nadie es completamente feliz: la felicidad es algo que siempre buscas, nunca alcanzas y te reconforta el camino. Si disfrutas con las pequeñas cosas, tal vez es que no son tan pequeñas. Nunca olvides la risa, que es una cosa muy seria que no hay que tomarse a broma. Mark Twain comentó: “Es una de las armas más efectivas en el ser humano”. Mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmunológico, y reduce el estrés. Si quieres mantenerte joven… ríete a menudo.

Y el deporte, que mejora la salud física, fortalece el corazón, controla el peso, reduce el estrés, mejora el sueño, eleva la autoestima y te permite socializar. El día que no puedas cargar peso o subir unas escaleras, y digas: “Yo ya no estoy para esto”... empieza la vejez. Si eres una persona que no ha hecho deporte y quieres empezar a hacerlo, recuerda al consultor de derecho normativo Emilio Piñeiro: "Los procesos de cambio deben de ser como una lluvia fina, un cambio gradual y jamás abrupto". Haciendo deporte tendrás un kilo menos de grasa, y un kilo más de músculo. Y, si estás perdiendo el pelo… busca que te salgan abdominales en la calva.