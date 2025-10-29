Cartas de los lectores
A Lola Cuenca. In memorian
Óscar Crespillo Pérez
Vuela alto.
Te has marchado. Pero siempre quedará en nosotros tu esencia.
Fuiste como la pólvora que inunda nuestras fiestas: nos llenabas de tu presencia sin buscar protagonismo.
Fuiste como los ascensos del Hércules, al que tanto amabas: algo (alguien) de lo que disfrutar como si no hubiese mañana.
Y eso es lo que duele: que mañana no estarás.
O sí. Pues la semilla que dejaste bien sembrada en Alicante respecto a cariño, honestidad, compañerismo…, nadie podrá hacerla desaparecer.
Lola, descansa en paz.
Aquí abajo te vamos a echar mucho de menos.
Aquí, tus compis del Hércules honorarios, tu legado, y añoraremos tu amistad.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El aeropuerto Alicante-Elche vuelve a operar tras el cierre por la presencia de un dron
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar