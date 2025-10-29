A Lola Cuenca. In memorian

Vuela alto.

Te has marchado. Pero siempre quedará en nosotros tu esencia.

Fuiste como la pólvora que inunda nuestras fiestas: nos llenabas de tu presencia sin buscar protagonismo.

Fuiste como los ascensos del Hércules, al que tanto amabas: algo (alguien) de lo que disfrutar como si no hubiese mañana.

Y eso es lo que duele: que mañana no estarás.

O sí. Pues la semilla que dejaste bien sembrada en Alicante respecto a cariño, honestidad, compañerismo…, nadie podrá hacerla desaparecer.

Lola, descansa en paz.

Aquí abajo te vamos a echar mucho de menos.

Aquí, tus compis del Hércules honorarios, tu legado, y añoraremos tu amistad.