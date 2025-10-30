Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

Hamacas sin váteres

La playa de San Juan de Alicante

La playa de San Juan de Alicante / playa del San Juan. aerea

Mario Candela

Tremenda ola de calor otoñal y hamacas y sombrillas de alquiler a tope en la playa de San Juan, pero, eso sí, sin váteres operativos, con los lavapiés extintos y con la arena rebosante de perros, sueltos y encadenados, lo cual, si no recuerdo mal, contraviene la ordenanza vigente.

Ya lo había visto otras temporadas. Mantenemos operativas las zonas de sombrillas -o sea, de pago- pero clausuramos todo lo que nos cuesta dinero a nosotros. Esta semana al margen del turismo habitual, hay un millón de franceses porque son vacaciones escolares, pero sólo nos interesa el consumo, por lo que se ve.

Los servicios, iba a decir que los inventen ellos. Acabas pagando en una cafetería o una heladería si no te sabes la contraseña del baño de algún popular establecimiento, que muchas veces me ha tocado facilitar a turistas desesperados por alguna cuestión urgente. Lo de los lavapiés es nuevo, porque me suena mucho que en recientes temporadas invernales sí que funcionaban.

Y, por cierto, la gente se está quejando estos días, pero no pasa nada*. Parece que lo que más importa es cómo se escribe "viva" en valenciano o catalán occidental, que tanto monta.

*Cabría recordar que se acaba de pagar el IBI, que en Playa de San Juan no es moco de pavo, o al menos lo pienso yo.

David Jiménez, abogado, explica una oportunidad de ahorro para mayores: "Si tienes más de 65 y vendes tu piso…"

Cuatro heridos y una veintena de desalojados tras una deflagración en Granada

FETRAMA: Así es la asociación para la protección y el impulso de los profesionales del transporte

Todo para tu boda, en un solo lugar: Firanovios 2025

Erre que Erre, la perfecta fusión de tradición y vanguardia en Ibi

El Buen Comer: el alma de la calle Mayor y la tradición alicantina que perdura

Cucuch, al servicio del buen comer en Novelda

Cucuch, al servicio del buen comer en Novelda

Alcoi invierte más de 1,7 millones de euros para modernizar polígonos industriales e impulsar las EGM
