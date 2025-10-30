Hamacas sin váteres

Tremenda ola de calor otoñal y hamacas y sombrillas de alquiler a tope en la playa de San Juan, pero, eso sí, sin váteres operativos, con los lavapiés extintos y con la arena rebosante de perros, sueltos y encadenados, lo cual, si no recuerdo mal, contraviene la ordenanza vigente.

Ya lo había visto otras temporadas. Mantenemos operativas las zonas de sombrillas -o sea, de pago- pero clausuramos todo lo que nos cuesta dinero a nosotros. Esta semana al margen del turismo habitual, hay un millón de franceses porque son vacaciones escolares, pero sólo nos interesa el consumo, por lo que se ve.

Los servicios, iba a decir que los inventen ellos. Acabas pagando en una cafetería o una heladería si no te sabes la contraseña del baño de algún popular establecimiento, que muchas veces me ha tocado facilitar a turistas desesperados por alguna cuestión urgente. Lo de los lavapiés es nuevo, porque me suena mucho que en recientes temporadas invernales sí que funcionaban.

Y, por cierto, la gente se está quejando estos días, pero no pasa nada*. Parece que lo que más importa es cómo se escribe "viva" en valenciano o catalán occidental, que tanto monta.

*Cabría recordar que se acaba de pagar el IBI, que en Playa de San Juan no es moco de pavo, o al menos lo pienso yo.