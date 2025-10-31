Memoria y ética de Ciudad de la Luz

Como cineasta alicantina, y antigua alumna de la primera promoción de la Escuela de Cine de Ciudad de la Luz, deseo expresar públicamente una reflexión que nace de la decepción, pero también del respeto y la esperanza.

Hace unas semanas, en un intercambio con la actual dirección, utilicé la palabra “estafadores” para referirme a la gestión histórica del complejo. Reconozco que fue una expresión dura, pronunciada desde una herida que compartimos muchos de los que creímos en aquel proyecto fundacional. Por ello, presento mis disculpas formales al actual director, Sr. Fermín Crespo, por el tono empleado, aunque no por el sentimiento que lo motivó.

Mi intención nunca fue ofenderle personalmente, sino manifestar una indignación acumulada durante años, fruto de la falta de reconocimiento y coherencia institucional hacia quienes formamos parte de la primera promoción de la Escuela de Cine de Ciudad de la Luz. Fuimos los alumnos pioneros, los que creímos en el proyecto desde sus cimientos, los que invertimos tiempo, dinero y esperanza. Y sin embargo, nuestro curso nunca se concluyó, nuestros trabajos fueron borrados de los discos duros y jamás recibimos un título oficial. En mi caso, tuve la fortuna de recuperar parte de mi obra gracias a un técnico que, con ética y humanidad, decidió no destruirlo. Sobrevivió y dio origen a mi largometraje “Ala Negra”, rodado en parte en las propias instalaciones de la escuela.

Por eso me dolió recibir una respuesta institucional que vinculaba mi solicitud para proyectar la película con la palabra “presupuesto”. No buscaba rentabilidad, sino reconciliación.

Ciudad de la Luz tiene hoy la oportunidad de reconstruir su prestigio desde la transparencia y la memoria. Las heridas del pasado no pueden ignorarse: hubo errores, despilfarros y decisiones que dañaron el espíritu del proyecto y a quienes lo impulsamos con ilusión.

Mi mensaje no pretende señalar culpables, sino invitar a una reflexión colectiva sobre el valor del cine como herramienta de verdad y reparación cultural. Alicante merece que Ciudad de la Luz recupere su esencia: ser un espacio vivo de creación, educación y respeto por quienes soñaron con ella.