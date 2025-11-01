La perversión del relato contra las familias de Babilonia

Respondiendo a Cartas de los Lectores del 28/9/2025 de D. Pablo García Irles

Las familias de Babilonia, así como los miles de afectados directos por la erosión de playas y la Ley de Costas, compartimos plenamente la inquietud e indignación del lector D. Pablo ante el abandono del dominio público en Guardamar del Segura. Entendemos su interés en encontrar los responsables de esta situación y, por ese motivo, nos gustaría compartir lo que hemos aprendido buscando respuestas sobre las causas de la situación actual de las playas de Guardamar.

En los últimos cuarenta años se han publicado numerosos estudios técnicos y científicos sobre las causas de la desaparición de las playas de Guardamar. Todos ellos coinciden en que las playas dependen de los aportes de sedimentos (arena) del río Segura y que la causa de su regresión es que dichos aportes han disminuido en el siglo XX por las infraestructuras que regulan el cauce del río. Un estudio del año 1990 estimaba que el río había dejado de aportar un volumen de arena suficiente para crear una duna litoral de 25 kilómetros. Habría sido más que suficiente para que las playas de Guardamar hubieran seguido siendo tan anchas como a principios del siglo XX.

También coinciden en señalar que la falta de aportes está agravada porque el espigón en la desembocadura del Segura impide que los sedimentos fluviales alcancen las playas de Guardamar. Es una obra de los años 90 que está mal proyectada a pesar de que estudios previos advertían de que un espigón largo reduciría el aporte a las playas. Tiene unos 500 metros y una orientación contraria al resto de los espigones del litoral Mediterráneo. Se presenta como un ejemplo de obra litoral mal diseñada en una publicación del CEDEX, dependiente del Ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y el MITECO.

Dichos estudios también coinciden en no mencionar como causas de la regresión litoral, tanto en las playas de Guardamar como del resto del litoral mediterráneo, el cambio climático y la existencia de viviendas en el dominio público marítimo-terrestre. La subida del nivel del mar debido al cambio climático en el Mediterráneo no es lo suficientemente grande y rápida como para haber causado la regresión observada. Las construcciones litorales que pueden causar regresión litoral son las que entran en el mar, como espigones y puertos, y pueden actuar de barrera al movimiento de arena y sedimentos fluviales.

En la playa Viveros de Guardamar se puede observar que las casas en el dominio marítimo-terrestre no causan regresión. En su dominio marítimo-terrestre había una duna litoral más alta que las casas de Babilona, sin construcción alguna. La playa tenía, hasta los años 90, la misma anchura que su vecina Babilonia. Sin embargo, la erosión es más grave que en ésta y los temporales devoran los restos de la duna. Un estudio reciente estima que la anchura de Viveros disminuyó entre 60 y 110 metros desde 1930 a 2022, frente a los entre 30 y 40 metros de Babilonia. La mayor parte de la regresión ocurrió a partir de la construcción del espigón.

Como es un problema conocido hace décadas, cabría esperar que las autoridades competentes en la gestión de la costa española hubieran buscado una manera de mantener la línea de costa, es decir, los límites del dominio público marítimo-terrestre, original. Si no la línea de 1930, al menos la de 1989. Que no haya sido así es motivo de frustración, irritación e indignación de todos los que hemos disfrutado de las playas de Guardamar.

Aquellos que tienen competencias en la gestión de la costa y pueden actuar deben hacerlo regenerando el dominio público marítimo-terrestre a su condición anterior. Para nosotros, en el caso de las playas de Guardamar y del resto del Mediterráneo, no actuar es destruir.