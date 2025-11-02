Carta a D. Carlos Mazón Guixot

Un año después desde el desastre de la dana que asoló gran parte de las tierras valencianas provocando 229 muertes quiero dar un abrazo a todos los familiares y víctimas de la catástrofe que siguen luchando por su reconocimiento frente a la indigna actuación del gobierno valenciano.

Me dirijo a todo el pueblo valenciano y en particular a D. Carlos Mazón Guixot, president de la Comunitat Valenciana, para manifestar mi máxima repulsa a la actitud poco honorable que ha venido manteniendo desde entonces y que se resumen en irresponsabilidad, cobardía, mentira, incapacidad y falta de empatía.

En primer lugar, cabe decir que los responsables políticos son elegidos por sus votantes y en consecuencia les representan en el desempeño de su cargo, por lo que la nefasta y cobarde actuación de Carlos Mazón el pasado 29 de octubre de 2024 debe avergonzar a todos sus votantes como nos avergüenza al resto de la población.

La falta de escrúpulos de la que hace gala Carlos Mazón con sus mentiras y falta de empatía con las víctimas sólo es equiparable a su falta de preparación ética y filosófica. Seguro que en el bachillerato le aprobaron la asignatura Historia de la Filosofía, pero sin que él llegara a comprender su contenido: el imperativo categórico de Kant nunca llegó a entenderlo y de ahí que no tenga idea de su aplicación práctica. Asumir la responsabilidad de tus actos con valentía, como diría Sartre, tampoco figura entre sus valores éticos.

Mazón evita salir de una reunión en Alicante por la puerta principal para huir de la prensa / Pilar Cortés

Una persona mínimamente formada hubiera renunciado a su cargo tan pronto advirtió las nefastas consecuencias de la dana frente a su irresponsable actitud en el Ventorro. La renuncia al liderazgo ante la catástrofe ahora le viene muy bien para eludir sus responsabilidades penales, pero evidencia una actitud cobarde que no le exime de asumir su responsabilidad política que por enésima vez le ha exigido la ciudadanía en las diversas manifestaciones celebradas en Alacant y València.

En manos de quién estamos que cuando hay un problema se quita de en medio y culpabiliza a las personas que están a su cargo y que él mismo seleccionó para que formaran su Gobierno.

Todos esperamos que Carlos Mazón tenga un arrebato de dignidad personal y presente su dimisión; sin embargo, tenemos la impresión de que va a preferir mantenerse en el sillón protegido por su partido político ya que como dijo Feijóo "está haciendo un gran trabajo", aunque solo lo haga para sus "amiguetes" y empresas amigas.