Instalaciones en penumbra en la capital mediterránea del deporte

Existe un dicho en el imaginario colectivo y es que no hay mal que por bien no venga.

Pues bien, tenemos que dar la enhorabuena a la ciudad de Elche por haber conseguido el hito de ser elegida como capital mediterránea del deporte en 2026.

Y, como tal, hay que exigirles a los señores políticos, encabezados por su alcalde además de su concejal de deportes, que deben dar una imagen en consonancia de la ciudad. No sirve únicamente con postularse a un determinado galardón en el que debes invertir una inmensa cantidad de dinero para poder acceder, recursos que podrían haber sido destinados a otros menesteres, sobre todo deportivos, en beneficio de la ciudadanía.

Es por ello que hay que poner luz y taquígrafos a una deficiencia que tiene la ciudad, primera o segunda ciudad de la provincia, según se vea (nunca mejor dicho).

La que otrora fue el buque insignia deportivo de la ciudad, nos referimos a la Ciudad Deportiva, hoy está obsoleta, descuidada y con materiales de otra época.

Entraremos en materia, el césped artificial en la mayoría de terrenos de juego está deteriorado y mal cuidado del uso que le dan la cantidad de equipos que lo utilizan y disfrutan de sus instalaciones (ingente por otra parte).

Pero, ahora bien, lo más sangrante es la oscuridad que tienen que soportar no solo los jóvenes deportistas, sino también los técnicos y familiares, cuando anochece. Hay campos que únicamente iluminan determinadas zonas, estando en sombra la mayoría del campo y gracias a que existe el alumbrado público proveniente de la calle, ya que si no aun sería peor.

Les daré un consejo. Para poder ser la capital mediterránea del deporte prediquen con el ejemplo, evalúen los problemas de todos y cada uno de los campos, incidiendo en la pobre iluminación. De este modo preveremos las lesiones, dando un paso adelante, siendo una ciudad de primera división en instalaciones deportivas y no solo con un equipo en primera división.