Cartas de los lectores
Homenaje a los que escriben
Francisco Penalva Aracil
Un recuerdo a aquellos sobres color arena, que contenían esas cartas, que el recibirlas era un motivo de alegría, o tranquilidad, y en ocasiones también tristes. Cómo olvidar aquellas de los hijos a sus padres cuando estaban lejos: «Queridos padres por la presente deciros que estoy muy bien, gracias por el paquete de comida, pronto estaré con vosotros y os llenaré de besos...». O las de novias o novios enamorados. Y las de los viajantes de comercio enviando buenos pedidos. Mi madre me dejo entre sus cosas, una carta muy emotiva, que siempre lloraba al leerla, era de su hermana que falleció joven, la escribió para su hija recién nacida, decía en ella: «Querida Cristina soy muy feliz al tenerte entre mis brazos, quiero que notes pronto esa primera sensación tan íntima de mis caricias de madre y verte sonreír...» .
En INFORMACIÓN han titulado con gran acierto en el diario en papel, CARTAS, a las que enviamos lectores, ciudadanos que tenemos algo que decir, sobre problemas en una calle o barrio, quejas por el mal funcionamiento de los servicios públicos, sobre temas sociales, de la vida, y de política. En cierta manera en ellas pretendemos lo mismo que la gente que las envía en sobres, decir algo con el deseo de que a la persona que nos lea, le guste, se identifique con lo escrito, o se forme una opinión.
Este artículo quiero que sea un homenaje a los que escriben cartas.
