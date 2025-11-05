La hipocresía de los bienqueda adinerados con la vivienda

El otro día vi la película La deuda. Es un thriller bastante interesante, con una frenética persecución policial, que trata tangencialmente el tema de la vejez y los fondos buitre con las viviendas. Película dirigida por Daniel Guzmán, el Roberto de Aquí no hay quien viva. Me chirrió ver que actuaba Itziar Ituño, que asistió en enero de 2024 a una manifestación en Bilbao apoyando la puesta en libertad de presos de ETA, y leyendo un manifiesto para "el regreso a sus hogares". Es decir, según la actriz, si le pegas un tiro en la nuca por la espalda a alguien... no pasa nada, debes salir de prisión. ¿Lo siguiente que será? ¿Pedir la liberación de los miembros de La manada? Irene Montero, ¿qué opinas?

Encontré posteriormente un vídeo del programa La Revuelta, al que asistió Guzmán como invitado. Y empezó a hablar con Broncano del problema de la vivienda, "de la especulación inmobiliaria, de gente que no puede pagar un piso, de gente que desahucian". Es decir, dos acomodados millonarios, hablando de un problema que jamás van a tener. Daniel, que según ya os conté en mi artículo ¿Deberían existir las empresas de desokupación? fue condenado por agredir violentamente a unos okupas en su domicilio del barrio elitista de Aravaca de Madrid, dirigió un spot de Pablo Iglesias cuando se presentó a las elecciones para la Comunidad de Madrid, por lo que sus simpatías políticas son muy claras... y respetables. Pero que casan poco con tener una vivienda en una zona tan cara, y encima sacar a los okupas a mamporros.

Por cierto, Broncano pregunta a todos sus invitados cuánto dinero tienen, pero omite explicar que sus inmuebles están valorados en varios millones de euros, así como que tiene vehículos de muy alta gama. Desde la atalaya, quiere regular la vivienda... de los demás.

Un comunicador que tiene siempre un discurso muy crítico con el problema de la vivienda es el Gran Wyoming. El otro día, en El Intermedio, comentó que "era una verdadera emergencia nacional", criticando que “las administraciones no estén manos a la obra intentando arreglar este drama". Curioso que este mensaje venga de alguien que tiene, según reconoció en una entrevista a la revista Vanitatis, 19 pisos (es, pues, un gran tenedor) en el centro de Madrid, por los que percibe unas rentas que él ha dicho que son su "plan de pensiones". Es decir, critica la especulación ajena, dando clases morales, mientras se beneficia de lo mismo.

Vamoraver (en Alicante también tenemos palabras propias) a mí me parece perfecto que, si este hombre ha ganado mucho dinero trabajando en televisión, lo invierta comprando casas y alquilándolas, yo no critico eso. Pero luego no me des la turra, vistiéndote de ética y dignidad, con los argumentos de Stop desahucios, que están siempre criticando a los propietarios como si fueran el demonio, cuando, según esa narrativa, tú, que eres un "pisoteniente"… eres el problema. Un ejemplo a seguir no eres cuando ya te empapeló la Agencia Tributaria por facturar tus trabajos a través de una sociedad, en lugar de hacerlo como persona física. Además, si no te pagan el alquiler o se te meten okupas, ¿qué haces? ¿Les dejas vivir de gratis? Menos lobos, Caperucita.

La política de Podemos respecto a la vivienda tal vez no case mucho con comprarse un chalet en la sierra de Madrid por 600.000 euros (llevando a tus hijos a un colegio privado, de paso), o ganar 30.000 euros vendiendo un piso de protección oficial a los pocos meses de comprarlo. Insisto, a mí me parece perfecto que se compren un casoplón y que sus churumbeles vayan a una escuela elitista, si se lo pueden permitir (lo de Ramón Espinar tiene difícil justificación), pero no me lo parece tanto si están todo el día dándonos la matraca con un discurso contrapuesto.

No quiero cerrar el artículo sin mencionar a Bob Pop, al que he escuchado en la Cadena SER más de una vez decir: “Nosotros, los pobres”. Sin embargo, en TV3 nos enseñó su piso de lujo (de 1.4000.000 €) en el Born barcelonés, por el que dijo pagar 2.000€/mes. A qui vols enganyar, amic meu?

Es como si un narcotraficante te cuenta que hay que erradicar la droga, explicándote: "Haz lo que yo te diga, no lo que yo haga”. Lo que viene a ser: “Discursos vendo que para mí no aplico”.Y es que, más allá del postureo hipócrita de los Pops, Guzmanes, Broncanos, Iglesias, Espinares y Wyomings de la vida, lo cierto es que el problema de la vivienda es muy real. Hago mío el pensamiento de la letrada barcelonesa Marta Ylla Monforte: “Querido Gobierno, no traslade a los ciudadanos sus obligaciones, hagan las políticas presupuestarias necesarias para abordar tan trascendental problema”.