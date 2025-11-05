Las madres cuidadoras seguimos siendo invisibles

Soy una madre divorciada con un hijo con discapacidad. Una madre que lleva años acompañando a su hijo al colegio, a las terapias, a las actividades que mejoran su calidad de vida. Una madre que no puede ajustar un horario laboral “normal” porque su prioridad siempre ha sido él. Y todo esto, sola. Mientras muchas hablamos de igualdad, la realidad es que seguimos siendo invisibles. Invisibles para un sistema que no entiende que cuidar también es un trabajo. Invisibles para un padre que no ejerce como tal, que no protege, que no acompaña, que solo aparece para exigir o hacer daño. Hay padres que, en lugar de proteger a un hijo vulnerable, le presionan. Que llegan a pretender que un hijo con un 65 % de discapacidad abandone su vivienda. Que reclaman dinero, hipotecas o “derechos”, mientras viven sin cargas, sin horarios y sin conciencia. Padres con tiempo para sus gimnasios, sus rutas de senderismo, su ocio y sus viajes. Padres que disfrutan de una vida libre, mientras una madre sostiene el día a día, la casa y el corazón. Y cuando esa madre acude a la justicia, se encuentra sola, con leyes que miden con la misma vara realidades muy distintas. Se nos dice que todo debe ser “a medias”: los gastos, las cargas, los esfuerzos. Pero ¿cómo se mide la entrega, la renuncia, la vida entera dedicada al cuidado de un hijo que depende de ti? No pido privilegios. Pido comprensión. Pido que la justicia vea más allá del papel, que entienda lo que hay detrás de cada madre que lucha. Porque la igualdad no es dividir por la mitad. Igualdad sería que nadie tuviera que hacerlo todo sola sin el apoyo de lo que llaman Justicia de un Juez.