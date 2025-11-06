El valor de una mirada que acompaña

Cada día, miles de personas mayores se despiertan sin tener con quién compartir una palabra o un gesto de cariño. La soledad no deseada se ha convertido en una herida invisible que duele tanto como cualquier enfermedad física. Detrás de muchas puertas hay miradas que esperan una visita, una conversación o simplemente una mano amiga.

Como estudiante de Enfermería, he aprendido que cuidar va mucho más allá de curar. No se trata solo de administrar una medicación o realizar una técnica, sino de escuchar, de dedicar unos minutos a preguntar cómo están, de recordarles que siguen siendo importantes. En muchas ocasiones, el mayor alivio no proviene de un fármaco, sino de una presencia atenta y sincera.

Las enfermeras tienen un papel esencial en detectar y acompañar a quienes sufren este silencio emocional, pero cuidar de nuestros mayores no debería ser solo una responsabilidad sanitaria, sino un compromiso colectivo. La sociedad entera debe implicarse en devolverles la compañía, el respeto y la dignidad que merecen.

Porque, como decía aquel sabio lema: “Curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre”.