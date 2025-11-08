La atención urgente extrahospitalaria: una realidad que no debe ignorarse

La atención sanitaria en los centros de salud atraviesa un momento complejo. Los facultativos y facultativas de Atención Primaria se ven obligados a canalizar múltiples requerimientos que van mucho más allá de sus funciones clínicas habituales. Entre ellos, la atención a las urgencias diarias —en su mayoría, de carácter leve— ocupa un papel relevante. Aunque muchas de estas urgencias no comprometen de inmediato la vida o la funcionalidad de los pacientes, su adecuada resolución alivia el sufrimiento y mejora la calidad de vida de miles de ciudadanos cada día.

Sin embargo, no es infrecuente que en estos dispositivos se presenten emergencias reales que requieren actuación inmediata. Pese a ello, la llamada Atención Continuada sigue sin tener una definición tangible que refleje su verdadero papel en el sistema. La ciudadanía identifica claramente estos puntos como servicios de urgencias, y sorprende que el Tribunal Supremo no los reconozca como tales, ignorando una evidencia cotidiana para profesionales y usuarios.

Los puntos de atención urgente ubicados fuera del hospital —muchos de ellos en centros de salud— han experimentado un crecimiento constante en los últimos años. En numerosos casos, estos servicios son atendidos por equipos propios de médicos de Urgencias que no desempeñan funciones de medicina de Familia. Este fenómeno responde, en buena medida, a la sobrecarga de los centros de salud y a las demoras en la atención programada, lo que ha generado la necesidad de una respuesta asistencial específica: un nivel intermedio entre la Atención Primaria y el hospital.

Este modelo, consolidado en otros países como una especialidad con identidad propia, requiere ahora en España de un reconocimiento institucional claro. Coincido plenamente con quienes reclaman avanzar hacia una atención urgente extrahospitalaria permanente, que funcione las 24 horas del día y los 365 días del año. Su implantación reduciría la presión sobre la Atención Primaria, descongestionaría las emergencias hospitalarias y supondría, además, un ahorro considerable para el sistema sanitario.

No obstante, este paso no puede darse sin contar con quienes ya trabajamos en estos dispositivos, profesionales con experiencia continuada, alta cualificación y una dedicación exclusiva a la atención urgente. Cualquier reforma diseñada únicamente desde la estructura de Atención Primaria, sin incorporar nuestra visión y práctica diaria, supondría un retroceso difícil de corregir.

Por ello, es imprescindible escuchar a quienes sostenemos estos servicios día tras día. El futuro de la atención urgente extrahospitalaria debe construirse desde dentro, con la participación de los profesionales que, desde nuestros puntos de guardia, garantizamos una respuesta rápida, eficaz y humana a las urgencias de la ciudadanía.