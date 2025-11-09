Yamal, la Kings League y los vendedores de humo

El comportamiento que tuvo Lamine Yamal durante la entrevista que le hizo Ibai Llanos responde sin duda a las exigencias de ese producto llamado Kings League, modalidad futbolística que en oposición al fútbol tradicional permite y hasta requiere de mofas, piques y declaraciones altisonantes a la medida del circo que es.

Sin embargo, tras su pose adoptada por guion se transparenta la preocupante certeza de que el ariete barcelonista se encuentra demasiado a gusto encarnando el papel de divo. Y es natural. Yamal es por mucho el mejor jugador español del momento y está por verse si de la historia. Goza de fama superlativa. ¡Claro, se trata de un auténtico divo! Ahora bien, dada su edad y círculo de influencia, también es posible que el papel de protagonista pueda acabar engulléndole y relegándole a personaje secundario si no se corrigen actitudes como, por ejemplo, la que le llevó a retirarse prematuramente al vestuario una vez acabada la final de la Conference League perdida contra Portugal, evitando así seguir el ejemplo de sus compañeros de selección, entre los que se encontraban amigos como Pedri y Gavi, quienes sí aguardaron a felicitar al rival que con todo merecimiento ganó el partido y la copa.

Yamal es muy joven, tiene margen de corrección, pero también tiene inclinación por la purpurina y cuenta con un padre complicado. De momento no existe ningún problema, pero esto no quiere decir que no pueda haberlo en el futuro. Se trata de ser previsor, anticiparse a los acontecimientos e impedir uno más de los ya demasiados casos presentes en la memoria del futbolero. Ante tales circunstancias: precaución y prudencia.

Por último, y no menos cierto que lo dicho arriba, es injusto, poco creíble y hasta de una comicidad incontenible calificar de grave la conducta de Yamal, máxime cuando ese juicio es dictado por los mismos cuyas plumas parecieron secarse, a propósito del esputo que Cristiano Ronaldo brindó en su día al objetivo de una cámara televisiva, o del pisotón de Pepe sobre la mano de un rival, o del dedazo por la espalda que Mouriño le propinó a su homólogo Vilanova.