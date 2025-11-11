Estrategia política antes que humanidad

Hace unos días pudimos ver, a través de los distintos canales de televisión que hay en nuestro país, cómo ciertos políticos permanecían impasibles ante los relatos que los familiares de las víctimas de la dana de Valencia hacían en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Todos los demás diputados aplaudían al final de cada relato, como homenaje o reconocimiento al sufrimiento que estas personas están padeciendo. Era como una muestra de cariño. Pero estos "elementos" solo reaccionaron el tercer día, tras la petición y el ruego de una señora que había perdido a su esposo e hija. Les imploró que por favor aplaudieran. Fue entonces cuando, tras miradas cómplices, comenzaron a aplaudir.

Estos diputados, días antes sí que habían aplaudido a Mazón.

Me siento avergonzado de estos personajes que anteponen la disciplina de partido a los intereses de los ciudadanos, pero mucho más cuando no muestran la más mínima humanidad.

Hay que recordarles que, aunque pertenecen a un partido político, están en el Congreso de los Diputados en representación de los ciudadanos y con comportamientos como el mostrado durante esta semana, no se merecen seguir representándonos, más bien deberían hacer un examen de su conciencia, entregar su acta de diputados e irse a su casa.