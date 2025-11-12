Cartas de los lectores
Diversos barrios, un solo corazón
Se ha realizado la concentración número 100 en la plaza Navarro Rodrigo del barrio de Benalúa. Tómese este aniversario como lanzadera para reivindicar un centro social y hacer camino unido con el resto de los barrios de Alicante. Éramos bastantes, señor alcalde, para haberse acercado y de paso felicitar a una benaluense centenaria. Como las veces que se le ha puesto falta. Por absentismo empático.
Paso a copiar, un extracto del manifiesto leído por Ernest Gil, presidente de la AVV “El Templete, sito en plaza Escolar, de este barrio de Benalúa”:
“¡Alicante! Estamos en un momento en que se están produciendo muchos cambios, que están afectando profundamente al día a día de muchas personas. La desaparición de oficinas bancarias, comercios de proximidad, quioscos de prensa, entre otros referentes tradicionales, están alterando el paisaje de las ciudades.
Ante este panorama, se impone una reflexión seria sobre cómo hemos llegado hasta aquí y qué camino hay que tomar.
No podemos seguir con iniciativas fragmentarias y a corto plazo. Se necesita un cambio de rumbo en el que la ciudadanía, asuma que el cambio debe llegar a una ciudad más equitativa, sostenible y resiliente. Y se necesita, sobre todo, que los jóvenes se incorporen a esta tarea.
Por último: el futuro no está dado, lo haremos entre todos”.
Señor alcalde de Alicante y equipo de gobierno, dense por enterados. Provisionalmente, aunque es la GVA quien lo gestiona: centro social. En la antigua sede de Canal Nou se pagan 300.000 €/año por ningún uso en la actualidad. Los vecinos AET tendrían algo que conocer. ¿Serán capaces de consensuarlo o hay demasiado que esconder?
