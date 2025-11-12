Drogas, no. Y alcohol...tampoco

Empezaré aclarando que yo soy completamente antidrogas en lo personal. Pero veo bastante incorrecto que determinadas drogas, como la marihuana e incluso la cocaína en pequeñas cantidades, estén prohibidas, pero se tolere que la gente se emborrache con dos litros de whisky como si no hubiera un mañana. No veo la lógica de permitir que alguien acabe en urgencias con un coma etílico, y que eso nos parezca lo más normal del mundo, y hasta nos reímos de Felipito Tacatún por el "peo" que tenía, pero que si alguien se mete una raya de coca algún fin de semana suelto, o se hace un porro un domingo por la tarde para relajarse en su casa... eso es un drama terrorífico, ese tipo va a arruinar su vida y la de su familia.

No comparo la farlopa con el alcohol, no me gusta ninguno de los dos productos, más allá de que ocasionalmente me tome alguna caña, o un vinito, sin perder jamás el control. Simplemente critico el hecho de que haya una prohibición completa para unas sustancias, y absolutamente ninguno para otras. Si tú estás en tu casa destrozándote el hígado ingiriendo "litros de alcohol corriendo por tus venas", como cantaba Ramoncín, eso no tiene límite. Pero lo otro sí: ¿alguien me lo explica? ¿Por qué se considera veneno a un producto, pero no al otro?

El alcohol está normalizado, mientras que la droga está demonizada. Un tío tomándose un cubata, a nadie le provoca rechazo. Pero entrar en un baño, y ver a Manolo Pirolo haciéndose una raya de cocaína... eso es una imagen desagradable (y decadente). Meterse una raya de coca no es normal, y beberse cinco cubatas, perdiendo el control y poniéndose a babear... tampoco. Recordemos que la mitad de los fallecidos en accidente de tráfico en 2024 dio positivo en alcohol o drogas, así como el 42 % de los peatones. Estas sustancias son una lacra en nuestra sociedad.

Drogas / Shutterstock

Según mi modesto criterio, el tema del alcohol es educacional y de contexto. Es como decir: "Las armas no matan, mata la gente". El producto tiene culpa, pero somos nosotros quienes lo manejamos. La cocaína es mala... pero es que el alcohol también. Sin embargo, hay libertad para tomar un producto, y no para consumir el otro. Y no me cuentes la milonga de que la droga provoca adicción.¿Acaso el alcohol no lo hace? ¿Alcohólicos Anónimos es una chorrada de reunión de gente que se aburre? He leído que no es raro que haya gente que tome cocaína en plan recreacional algún fin de semana suelto, sin que les provoque adicción.

También he leído que hay peña que se empiezan a emborrachar, y cuando se notan piripi, se toman dos rayas de coca, para recobrar un poco la consciencia, y luego se emborrachan aún más. Han perdido tanto el control, que se pelean por cualquier chorrada, les rompen la nariz... y ni se enteran que tienen la nariz torcida y con chorretones de sangre, y siguen discutiendo.

Al igual que la prostitución, las drogas y el alcohol van a estar en nuestra sociedad siempre. En la antigüedad, ya los indios indígenas y otros pueblos se drogaban. La solución no es la prohibición, sino educación para que sea algo recreacional, y cause el menor daño posible. Si quieres experimentar, hazlo con cabeza . No se trata de prohibir, sino de educar, con unas pautas coherentes con el desarrollo del ser humano. Yo cuando bebo, siempre sé lo que estoy haciendo, sin embargo, es común que la gente salga de la oficina, y, como no está contenta con su vida, se meta en un bar y salga del mismo haciendo eses. A destrozarse el hígado le llamamos happy hour.

¿Dónde creo que está la frontera? En las drogas de aguja. Puedes hacerte daño por una jeringuilla y contagiarte cosas muy graves. Y no olvidemos que la cocaína te destroza la nariz. Y respirar bien es súper importante. Por no hablar de lo importante que es el hígado... que te estás machacando con el alcohol. La gente que bebe alcohol y se droga no cumple todas las fases del sueño. Por eso tienen esas ojeras. Fill meu, has estado con los ojos cerrados… pero no has descansado.

¿Recordáis aquel spot de Maradona y Julio Alberto diciendo “no a las drogas”? Me recuerda a determinados políticos, con sus discursos feministas y antiprostitución. Y es que, amigo lector, si “lo que necesitas es un trago para poderte estabilizar”, te “vuelves loco”, “no puedes soportar estar así todos los días”, ni te ves físicamente preparado para “saltar conmigo”.....en el gimnasio, olvida las drogas y el alcohol, para poder “salir de casa con la sonrisa puesta”. ¿Se nota que crecí escuchando a Tequila?