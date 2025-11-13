Cierre al tráfico de la Plaza del Ayuntamiento

Veo con preocupación que el Ayuntamiento tiene previsto cerrar al tráfico la Plaza del Ayuntamiento. Considero que esta decisión supone un grave error, ya que con ella se corre el riesgo de aislar completamente al comercio del centro tradicional de Alicante. El tráfico procedente de la zona de las playas se verá obligado a dar un rodeo considerable por la cuesta de la Fábrica y la Plaza de España, vías que ya soportan una carga importante y que, previsiblemente, quedarán colapsadas.

Esta medida no solo dificultará el acceso al centro para vecinos y visitantes, sino que afectará de manera directa a los comercios de la zona, que llevan años sufriendo las consecuencias de la competencia de los grandes centros comerciales y de la crisis económica. Con este cierre, el comercio alicantino recibirá, metafóricamente, la puntilla.

Creo firmemente que la Asociación de Comerciantes debería manifestar su oposición a este proyecto, que en nada favorece la revitalización del centro histórico. Es necesario buscar alternativas que compatibilicen la movilidad sostenible con la vitalidad económica y social del corazón de la ciudad.

Confío en que el Ayuntamiento reflexione y rectifique antes de que sea demasiado tarde. Rectificar es de sabios, y aún estamos a tiempo de evitar un daño difícilmente reversible para el tejido comercial y la vida cotidiana de Alicante.