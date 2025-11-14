Las familias de las víctimas de acoso escolar critican el abandono político y es ya conocido el porcentaje de niños que sufren acoso, uno de cada diez,(un 10 %). Algunos terminan en el suicidio. Un acoso contra la víctima a veces por el color de su pelo (pelirrojo), por burlarse del color de su piel, por insultos sobre su apellido,...No se tiene ninguna piedad con la víctima y debería informarse y sensibilizarles a los alumnos desde que entran en el colegio. Los padres no son informados por la víctima de ese acoso escolar y muchos profesores no quieren darse cuenta o darse por aludidos, cuando debería ponerse en atención desde el mismo momento que sucede el primer caso de acoso. Se ha exigido a los responsables políticos la aprobación urgente de una ley integral contra el acoso escolar que garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros educativos. Actualmente se han entregado 260.000 firmas solicitando al Gobierno la mencionada ley integral. Hay que tener una gran concienciación sobre este problema, que se agudiza prontamente.