Nuestra democracia en crisis

Cada día los ciudadanos vamos perdiendo derechos, estamos tan preocupados con el tema de la vivienda, de llegar a final mes, de ir a la compra y dejar de comprar pescado fresco y optar por el congelado, hacer un cocido con las partes menos nobles de la ternera y optar por frutas locales como la naranja, etc…etc…que no nos queda tiempo para reflexionar sobre los derechos que se van evaporando y con todo este ruido aparecen los cantos de sirena, de la extrema derecha que ya se frotan las manos en el Gobierno de la Generalitat, pues el PP no quiere darle la voz al pueblo valenciano para que libremente elijan a los representantes que consideren más preparados para mantener nuestros derechos, que costaron sangre, sudor y lágrimas conquistarlos y estamos en peligro de perder la mayoría, por la torpeza y avaricia de un PP que en lugar de mirar por el bien de los valencianos solo mira su provecho de seguir controlando ésta rica comunidad, al precio que sea, ya lo hemos visto en la gestión de la dana. El primer pacto que se cerró con Vox en las elecciones de 2023 fue en Valencia y Mazón cedió a todo lo que le pidió Vox con tal de ser presidente y ahora se vuelve a repetir la historia. En manos de Vox firmarán todo lo que les pongan por delante y ese será el laboratorio a copiar en las futuras elecciones y por todas las comunidades del PP cuyas elecciones se convocarán en los próximos meses, como Castilla-León, Andalucía, Aragón, o Extremadura en diciembre. Abramos los ojos y reflexionemos sobre todo lo que vamos a perder