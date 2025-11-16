¿Hay vacuna frente a la ultraderecha?

Estamos viendo y, sobremanera sintiendo su aliento apestoso. Se sienten fuertes, su voz brama de odio y venganza, aunque los demócratas nos debatimos en la disquisición entre el miedo a sus bárbaras y retrógradas ideas y relajarnos porque la democracia les ampara. Pero la vida no se detiene, lo mismo que todos esos agresivos y escandalosos ultras y neonazis. Pero es que a ellos apenas sí les interesa el tiempo. Viven su vorágine de locura dejándonos al resto con la piel erizada. De verdad, estamos en peligro y todos los demócratas debiéramos permanecer alerta frente a su significativo avance entre nuestros jóvenes y demás. No son luchadores de nada, tengan o no la capa raída. Normalizan sus mentiras y soflamas podridas de rencor y odio sembrándolo entre nosotros. Y poco a poco pretenden causar el retroceso de derechos, especialmente los de las mujeres. Y se pasean por nuestras calles y ciudades con sus gritos de ultratumba y sus discursos extremistas.

Los demócratas debemos mostrarnos más firmes y contundentes con el avance de estas locas ideologías. Son la caverna pues nacen de ella. Pese a su juventud mayoritaria, sus filas vociferantes y caras tapadas resultan decrépitas, pero aun así, no lograrán quitarnos a los demócratas aquellos derechos sociales ya conquistados. Se ceban siempre en el más débil y normalizan sus asquerosas mentiras sin rubor alguno. ¿Tenemos ya muy vistos los conceptos progresistas de la democracia que, hemos dejado de temer los de los fascistas, franquistas y antidemócratas? Su discurso llega a todas partes, el nuestro parece que no. Cuidado, zapatos embarrados y edificio decrépito amén de voz desfigurada y propagadores del pesimismo.