Cartas de los lectores
Cuidar a nuestro niño interior
Júlia Cantarell
El otro día coincidí en el autobús con una abuela y sus dos nietas. Me quité los auriculares y presté atención a lo que hablaban, ya que me despertó mucha ternura el hecho de que la más pequeña —que debía de tener unos seis años— estaba curiosa por todo lo que le rodeaba y no paraba de hacerle preguntas a la abuela. Quería saber por qué la abuela llevaba anillos, por qué un vehículo era amarillo, por qué aquel día había llovido…
Aquella niña observaba el mundo con una mirada limpia, sin prisas ni prejuicios, y eso me hizo pensar que, con el tiempo, dejamos de observar para simplemente mirar. Quizás crecer no debería significar perder la capacidad de sorprendernos por las cosas pequeñas, sino aprender a verlas con más profundidad. Tenemos que cuidar a nuestro niño interior.
