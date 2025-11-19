Israel/Gaza: una elección difícil

Ahora que el conflicto palestino-israelí está en una tambaleante tregua, querría, amigo lector que valorásemos el mismo. Lo primero de todo es ver con quién empatizas. Por un lado tenemos a Gaza, que es un país fundamentalista, que no equipara al hombre y a la mujer (a la comunidad LGTBI, que los cuelgan de grúas, ni te cuento), sin libertad de prensa. Al lado de los líderes de Hamás, Franco era más feminista que la tristemente fallecida Carlota Bustelo. Por otro lado, tenemos a Israel, un pueblo rico, organizado, con tecnología punta, que ocupa continuamente territorios con asentamientos ilegales, aprovechando su poderío armamentístico para bombardear y aniquilar. Pero, sin embargo, es una sociedad democrática, dónde las mujeres y la comunidad LGTBI tienen plenos derechos.

Esto es un conflicto desigual, una especie de David contra Goliat, lo que nos lleva a tener siempre empatía por el débil, por el que es aplastado por la fuerza bruta del fuerte. Pero hazte la pregunta: "¿Qué prefiero que se esparza por el mundo?". ¿A quién querrías tener como vecino, o compañero de piso? ¿Con quién desearías que se casara tu hija? Está claro que Israel se parece mucho más a como vivimos en Occidente, los valores palestinos no son precisamente igualitarios y feministas. A los que criticáis la represión que sufren las mujeres y niñas en Afganistán, ¿por qué calláis con lo que les pasa en Gaza?

¿Eso significa que considero que las vidas gazatíes valen menos que las vidas israelíes? Obviamente, no, hay que ser muy mala persona para pensar eso. Los bombardeos de Israel no tienen ninguna justificación. Es una respuesta a un ataque, cierto, pero completamente desmesurada. Y por mucho que Hamás ponga a la población civil como escudos humanos en hospitales y escuelas dónde tienen armamento, no procede asesinar a esta población buscando aniquilar a este grupo terrorista.

En Occidente, no matamos al violador ni al asesino. Tenemos otro sistema de valores, que Israel no está cumpliendo. Si quieres desmarcarte de los terroristas, no puedes estar cometiendo este crimen de guerra, asesinando a sangre fría a tanta gente inocente con la excusa de terminar con una organización terrorista, que utiliza la violencia, promoviendo la yihad, incluyendo atentados suicidas, lanzamientos de cohetes y secuestros, para lograr sus objetivos políticos. Estoy de acuerdo con que Israel tiene derecho a defenderse… pero no a cometer estas matanzas indiscriminadas. Porque esto no es una guerra, es un país aplastando al otro por venganza.

La liberación de los primeros rehenes de Hamás en Gaza, en imágenes / Oded Balilty / AP

Ahora haré una pregunta: viendo imágenes de los abominables, atroces e injustificables atentados y violaciones en el festival de música del 7 de octubre, ¿qué pasaría si Gaza tuviera el triple de fuerza militar que Israel? Yo creo que si Hamás tuviera el aparato militar israelí, no quedaría un hebreo vivo por el mundo. De hecho, esta organización terrorista tiene en su programa aniquilar al pueblo israelí. Y me temo que Israel está haciendo lo mismo... pero al contrario, intentando reducir a Gaza a la mínima expresión. Es decir, tenemos a unos genocidas por un lado, y otros que, si tuvieran el poder militar, también serían otros genocidas.

No podemos olvidar la hipocresía que hay en Europa con este tema, ya que tenemos importantes lazos tecnológicos y económicos con Israel. No así con Gaza, que no han producido nunca nada, ya que gastan todo su presupuesto en túneles subterráneos, mientras su población muere de hambre. Pero no sancionamos a Israel, tal y como hicimos con Rusia, ya que “la pela es la pela”. Israel merecería ser sancionado económicamente, pero eso no pasará. Los políticos europeos prefieren marcarse un William Shakespeare: mucho ruido y pocas nueces.

En definitiva, no le doy la razón a ninguno de los dos países. Unos viven de la ayuda internacional sin producir nada en una sociedad que no me representa, gobernados por una organización terrorista, mientras que los otros son demócratas e igualitarios… pero también unos jetas ocupaterritorios, con colonos judíos quemando impunemente mezquitas e instalaciones industriales y agrícolas en Cisjordania, además de unos genocidas. ¿Te imaginas que el gobierno español, para acabar con ETA, hubiera bombardeado Bilbao durante meses, acabando con la vida de miles de civiles? No hay ninguna justificación para estas execrables acciones.

Terminaré haciendo mías las declaraciones de Pedro Sánchez recorriendo un kibutz atacado el 7 de octubre de 2023: "Creo que estamos todos sobrecogidos. Las imágenes lo dicen todo, la crueldad del ataque terrorista, el sufrimiento, la angustia porque hay 37 familiares de este kibutz que están siendo retenidos por Hamás en Gaza, y mostrar toda la solidaridad, toda la empatía y el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo israelí, y, sobre todo, el que aquellos que hayan perpetrado esta barbarie, este atentado terrorista, pues comparezcan ante la justicia y rindan cuentas".