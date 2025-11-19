Paseo del puerto, peligro de muerte

Una vez más, y ya es la enésima y pico, una persona cae al agua en el puerto de Alicante. Noche de Carnaval, miles de jóvenes en los aledaños de las discotecas de moda del Puerto de Alicante, ambiente festivo, hormonas y feromonas a flor de piel, alcohol y lo que no es alcohol se mezclan y ocurren acontecimientos que en ocasiones terminan en desgracia. Tres de la madrugada, hora en la que toda esa mezcla se convierte prácticamente en material altamente explosivo, llaman a la central de la Policía Portuaria advirtiendo de que hay una persona en el agua a la que le es imposible salir, a lo que, como policía portuario tengo que añadir que existen muy pocas posibilidades de salir por su propio pie, ya que apenas hay escalinatas que lo posibiliten, así que junto a mi compañero corremos en el coche patrulla a socorrer a esta persona. Cuando llegamos, y mientras mi compañero saca del maletero un salvavidas con cuerda para que el afectado pueda al menos mantenerse a flote, yo trato de localizar la posibilidad de encontrar una posible salida, no sin antes haber intentado junto a otras tres o cuatro personas sacarle del agua a pulso, cosa que resultó imposible dado el peso de la persona y la nula colaboración del mismo que andaba bajo los efectos de al menos, una gran cantidad de alcohol. En todo el muelle, que tendrá unos 250 metros, y a más de 100 de la víctima, encuentro una escalinata que vuelvo a denunciar, es de muy difícil localización, y más aún por la noche desde el muelle, ya que carece de señalización. Mientras mi compañero logra con la ayuda del flotador, arrastrar al joven hasta dicha escalinata y lograr con un esfuerzo agónico que en los diarios del 1 de noviembre de 2025 no se hable de un nuevo fallecido en aguas portuarias.

Vuelvo a rogar a las autoridades competentes la necesaria incorporación de una barandilla o elemento arquitectónico en toda la línea portuaria que linda con el mar, en especial las zonas abiertas al público y la ciudad para no seguir contabilizando tragedias.