Cartas de los lectores
¿Vox, realmente, quiere gobernar?
Pablo Fernández Seiler
Hace algo más de un año, Vox rompía su acuerdo de gobierno en cinco Comunidades Autónomas en las que gobernaba junto al Partido Popular, pero manteniendo su apoyo, desde la oposición, siempre y cuando se vayan cumpliendo distintos ideales de su formación: negación del cambio climático, negación de la violencia machista, sus posturas contra la inmigración y la permanencia a la Unión Europea, además de otros idearios de ultraderecha. Parece que, de nuevo, en la Comunidad Valenciana va a hacer lo mismo, dar el apoyo al candidato del Partido Popular a la presidencia, pero con sus condiciones. Es una forma indirecta de gobernar, sin desgastarse. No es lo mismo estar en la oposición que estar gobernando. En la oposición siempre puedes criticar lo que el gobernante decide, mientras que en el gobierno, posiblemente, serás criticado. Es una forma cómoda de vivir de la política e imponer su ideario. Ya veremos hasta dónde llega esta estrategia de "tirar la piedra y esconder la mano".
¡Qué el Señor nos pille confesados!
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
- Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- Un menor apuñala a otro en Torrevieja
- Myflats cambia el paso y levantará su primer apartahotel en la playa de San Juan
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela