¿Vox, realmente, quiere gobernar?

Hace algo más de un año, Vox rompía su acuerdo de gobierno en cinco Comunidades Autónomas en las que gobernaba junto al Partido Popular, pero manteniendo su apoyo, desde la oposición, siempre y cuando se vayan cumpliendo distintos ideales de su formación: negación del cambio climático, negación de la violencia machista, sus posturas contra la inmigración y la permanencia a la Unión Europea, además de otros idearios de ultraderecha. Parece que, de nuevo, en la Comunidad Valenciana va a hacer lo mismo, dar el apoyo al candidato del Partido Popular a la presidencia, pero con sus condiciones. Es una forma indirecta de gobernar, sin desgastarse. No es lo mismo estar en la oposición que estar gobernando. En la oposición siempre puedes criticar lo que el gobernante decide, mientras que en el gobierno, posiblemente, serás criticado. Es una forma cómoda de vivir de la política e imponer su ideario. Ya veremos hasta dónde llega esta estrategia de "tirar la piedra y esconder la mano".

¡Qué el Señor nos pille confesados!