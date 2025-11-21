Cartas de los lectores
Filosofía entre clics
Pedro Cos López
El pasado jueves celebramos el Día Mundial de la Filosofía, una jornada que pone en el foco la importancia del desarrollo del pensamiento.
Sería fácil, al analizar este desarrollo del pensamiento hoy, caer en la crítica fácil sobre cómo la tecnología está teniendo un impacto negativo: desde la sobreinformación, los bulos y el ruido informativo, hasta la merma en la capacidad de atención y lo que parece (percepción personal) una creciente incapacidad para realizar un análisis crítico de lo que vemos y/o leemos.
No parece que el acceso al conocimiento que nos ofrecen buscadores, inteligencias artificiales y otras herramientas nos esté ayudando mucho en el desarrollo del pensamiento. Y no entro a valorar el impacto de los modelos de consumo de contenidos basados en la cultura del “scroll”, donde predomina la inmediatez y la viralidad.
Me resulta llamativo cómo parece que hay una correlación entre un mayor acceso al conocimiento y un menor desarrollo del pensamiento crítico. No lo sé. Quizás el Día Mundial de la Filosofía sea un buen momento para parar y pensar, intentando alejarnos, al menos un poco, de todo este ruido digital.
Y eso que no quería caer en la crítica fácil.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
- Un joven completa el Camino de Santiago desde Benidorm en 41 días: 'No quitaría ni un kilómetro
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- Un menor apuñala a otro en Torrevieja
- Ojo con la 'estafa del billete' en los cajeros automáticos: pueden robarte mucho dinero
- Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche
- Visita la casa de Papá Noel en Alicante: ya hay fecha para pedir cita