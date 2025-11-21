Filosofía entre clics

El pasado jueves celebramos el Día Mundial de la Filosofía, una jornada que pone en el foco la importancia del desarrollo del pensamiento.

Sería fácil, al analizar este desarrollo del pensamiento hoy, caer en la crítica fácil sobre cómo la tecnología está teniendo un impacto negativo: desde la sobreinformación, los bulos y el ruido informativo, hasta la merma en la capacidad de atención y lo que parece (percepción personal) una creciente incapacidad para realizar un análisis crítico de lo que vemos y/o leemos.

No parece que el acceso al conocimiento que nos ofrecen buscadores, inteligencias artificiales y otras herramientas nos esté ayudando mucho en el desarrollo del pensamiento. Y no entro a valorar el impacto de los modelos de consumo de contenidos basados en la cultura del “scroll”, donde predomina la inmediatez y la viralidad.

Me resulta llamativo cómo parece que hay una correlación entre un mayor acceso al conocimiento y un menor desarrollo del pensamiento crítico. No lo sé. Quizás el Día Mundial de la Filosofía sea un buen momento para parar y pensar, intentando alejarnos, al menos un poco, de todo este ruido digital.

Y eso que no quería caer en la crítica fácil.