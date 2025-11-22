No se puede aparcar en Benalúa

Soy funcionaria de la administración de Justicia con destino en los juzgados de Alicante. Aunque soy alicantina de nacimiento, actualmente resido en Santa Pola, por lo que tengo que venir en coche a los juzgados a diario, ya que en autobús no llego a tiempo para fichar. No se puede aparcar en la zona de Benalúa; la calle Los Doscientos está en obras desde hace más de un mes, así como la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell. El parking del mercado de Babel donde estamos aparcando los cientos de funcionarios tanto de Justicia como de la Conselleria de Educación está en obras hasta dentro de dos meses. Por lo que el mercadillo de los jueves (uno de ellos, ya que en la zona hay dos) se trasladará a una calle adyacente en la que los funcionarios tampoco podremos aparcar. También puse una queja online en el Ayuntamiento de Alicante porque los jueves, al ser día de mercadillos, solo se puede aparcar en un descampado que hay detrás del archivo provincial, lleno de socavones y baches que te pueden destrozar el coche (no debe costar mucho dinero rellenarlos con tierra) y que cuando llueve se llena de barro. Y yo le pregunto al Sr. alcalde: ¿No se da usted cuenta de que las personas de a pie no vamos en coche oficial? ¡Por favor, Sr. alcalde, las obras una a una y el descampado en condiciones!