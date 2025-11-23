Cartas de los lectores
Los ciclistas y la Costa Blanca
Beatriz Alonso-Sañudo Valera
Desde hace ya varios años, visito Calp en enero. Este municipio, como todos los de la zona, se ha convertido en destino casi obligado, en invierno, para ciclistas que, debido al frío y la lluvia, no pueden entrenar allí donde viven el resto del año. Por qué negarlo, Calp tiene un clima envidiable incluso en invierno.
Sin embargo, este flujo constante de deportistas, muchos de ellos profesionales y de equipos extranjeros, es más que un simple atractivo paisajístico. Se trata de un motor económico fundamental para la Marina Alta durante la temporada baja, manteniendo activos hoteles, restaurantes y pequeños comercios que, de otra forma, sufrirían la estacionalidad.
Este valor estratégico que supone el turismo deportivo necesita, quizá más que otros, de una inversión continua para el mantenimiento de carreteras y, sobre todo, para garantizar la seguridad vial de los ciclistas. Esta inversión permitirá a la Costa Blanca hacer frente al cambio en la tendencia ciclista que empieza a notarse.
