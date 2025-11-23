La España vacía

En mi particular opinión, la única Solución para evitar desgracias como las terribles consecuencias de la dana del mes de octubre de 2024 y para que no vuelvan a ocurrir, con mi más sincera condolencia a todas las familias de las víctimas, es repoblar los pueblos que se abandonan. Los gobiernos que hemos tenido y el que tenemos ahora, que tampoco hacen nada al respecto, deben de ayudar al campo: la agricultura, la ganadería, etc. En Brañosera (Palencia), se ha abierto la primera “Escuela de Pastores”, ya hay 63. También se solucionaría el problema de la vivienda, no habría hipotecas. Ya no cabemos todos en las ciudades. Sería bueno si los jóvenes parados de larga duración, emigrantes, etc., acudieran al campo… no habría tantas importaciones de alimentos. Estarían los bosques limpios, los cauces de los ríos y habría una mayor vigilancia. Exigirían canales, única solución para la desertización. Cuando ocurre una desgracia como la dana, hay que ir al origen y no buscar desesperadamente “un cabeza de turco”, porque ya es tarde… No es uno solo, son muchos los que no han hecho lo que tenían que hacer. Si no hay titulados en una carrera que se llama Ciencias Sociales y Políticas, o están marginados… ¿Qué podemos esperar, si es que no se sabe gestionar?