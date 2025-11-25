Cartas de los lectores
Hacerse mayor y seguir viviendo
Nicolás Vila-Sanjuán
El pasado sábado celebramos los 90 años de mi abuela Mercedes y no podía estar más contenta. Acostumbrada a ver la televisión desde su sillón e ir a la peluquería los viernes por la tarde, esta fiesta fue más que la celebración de su cumpleaños. Fue un cambio en su rutina, un día diferente del que, estoy seguro, hablará durante toda la semana.
Mientras que hijos y nietos estamos acostumbrados a un ritmo alto y frenético, mis abuelos siguen un horario que se repite semana tras semana. Por motivos de salud, pasan la mayoría del día en casa, y, aunque suelen recibir visitas de la familia, apenas salen a otros lugares. A menudo, olvidamos que nuestros mayores no quieren vivir el día de la marmota; también tienen inquietudes, antojos y ganas de cambiar de ambiente.
No siempre somos conscientes del impacto que podemos causar en ellos. Que yo les llame y proponga dar un paseo no es mucho, pero puede cambiarles el día. Y, para mí, eso ya es más que suficiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- La leyenda de Mariola, la joven que desafió a un emperador en Alicante
- El Low Festival de Torrevieja sigue sumando artistas y confirma a un referente del rock alternativo británico
- ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 47 años