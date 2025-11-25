Hacerse mayor y seguir viviendo

El pasado sábado celebramos los 90 años de mi abuela Mercedes y no podía estar más contenta. Acostumbrada a ver la televisión desde su sillón e ir a la peluquería los viernes por la tarde, esta fiesta fue más que la celebración de su cumpleaños. Fue un cambio en su rutina, un día diferente del que, estoy seguro, hablará durante toda la semana.

Mientras que hijos y nietos estamos acostumbrados a un ritmo alto y frenético, mis abuelos siguen un horario que se repite semana tras semana. Por motivos de salud, pasan la mayoría del día en casa, y, aunque suelen recibir visitas de la familia, apenas salen a otros lugares. A menudo, olvidamos que nuestros mayores no quieren vivir el día de la marmota; también tienen inquietudes, antojos y ganas de cambiar de ambiente.

No siempre somos conscientes del impacto que podemos causar en ellos. Que yo les llame y proponga dar un paseo no es mucho, pero puede cambiarles el día. Y, para mí, eso ya es más que suficiente.