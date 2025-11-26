Educación o castigo: lo que ocurre en el Gabriel Miró.

En el Instituto Gabriel Miró de Orihuela la bienvenida al alumnado parece un parte policial: antes de aprender sus nombres, ya se les enumeran sanciones, puntos negativos y amenazas sobre su nota. Así empieza el curso: con miedo, no con vínculo.

La psicología lleva medio siglo advirtiendo: si tratas a alguien como problemático, acabará comportándose como tal. Ahí están Rosenthal, el efecto Pigmalión y el experimento de Stanford. Etiquetas que crean destinos.

Y hoy vemos el resultado: palizas grabadas, retenciones entre menores, intoxicaciones por consumo de sustancias en horario lectivo. Los adolescentes buscan desconectar porque el centro se ha vuelto insoportable. No son tan distintos de los adultos que sobreviven a base de ansiolíticos y antidepresivos recetados. La desesperación es la misma, solo cambia la marca.

El profesorado tampoco resiste: aumentan las bajas por depresión. No es una anécdota, es un síntoma. Un sistema entero pidiendo auxilio.

Mientras tanto, se despliega una estrategia silenciosa: la retirada progresiva del autobús escolar. Primero limitándolo, luego complicando las justificaciones, después empujando a eliminarlo. La táctica de la rana en el agua que hierve poco a poco.

¿Para qué? Ya basta. Una escuela no puede funcionar desde el castigo permanente. Necesitamos una mirada que acompañe, no que amenace. Lo contrario es seguir fabricando fracaso, frustración y violencia.

Los adolescentes no son el problema: son el termómetro de una sociedad agotada. Si seguimos tratándolos como delincuentes, no esperemos milagros. Si empezamos a verlos como la promesa que son, quizá aún estemos a tiempo.