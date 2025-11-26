¿Hay racismo en el fútbol actual?

Leí el otro día un informe del Observatorio Español del racismo y la xenofobia, para medir las muestras de odio a futbolistas en redes sociales. El primero es Lamine Yamal (60 %), después Vinicius (29 %), y ya, con carácter muy residual aparecen Mbappé (3 %) y Alejandro Balde (2 %). Se mide aquí el número de insultos que reciben en redes sociales por su color de piel. El origen magrebí del primero es el motivo habitual de esos improperios, le juzgan por su cultura. Es curioso que el futbolista blaugrana jamás hace una montaña de este tema, cómo hacen otros. Cuando en el Bernabéu le dijeron “P*** moro, mena de mierda, a vender pañuelos a un semáforo”, manifestó: “No me molesta que me digan negro o moro. Lo soy”.

¿Es esto un reflejo de lo que ocurre en la sociedad? Yo creo que no. Es un reflejo de lo que ocurre en las redes sociales, que no es lo mismo. Personas que en la calle se comportan bien y no se atreven a decirte ni mu en la cara en redes sociales son unos energúmenos, amparados en un nombre falso.

Lo que no puede ser es utilizar el racismo como coartada para defender cualquier cosa. Que Vinicius diga que sufre de racismo porque le insultan es un error gravísimo que habrá cuatro gatos que se coman. A Messi le llamaban “enano con síndrome de Down”, pero eso no es racismo… porque es blanco. Si te llaman hijo de… y eres blanco, es un insulto. Pero si te llaman lo mismo, siendo negro, ¿es racismo? La peña te insultará en lo que crea que te puede dañar, sea calvo, gordo, canijo…

En Inglaterra se ha estado atacando a Bellingham (Hey Jude, don't make it bad, cantaban los Beatles) por sus actitudes de divo prepotente, con un padre que entra en la ciudad deportiva del Real Madrid con exigencias. Recordemos su magnífica educación, con aquellas bonitas palabras de fuck you dirigidas al árbitro Munuera Montero o insultando y tirando del pelo a Pedri. Pues resulta que el exjugador del Arsenal Ian Wright se ha descolgado con unas declaraciones diciendo que los medios británicos tienen “resistencia a aceptar a una superestrella negra”, después de las críticas que sufrió el futbolista, al que en cuanto le soplan se cae como si fuera una casita de papel, tras su desagradable reacción al ser sustituido en un partido de la selección, faltando al respeto a sus compañeros con esos aspavientos.

No estoy para nada de acuerdo, creo que es frivolizar sobre un tema muy serio, si te sacas la carta del “hombre negro” de la manga cuando te están criticando por ser un chulo mal encarado. Rashford también es negro y no le caen estos palos en Inglaterra. Pensemos en la cantidad de jugadores negros que hay en el Real Madrid a quien nadie critica.¿En serio se atreve Wright a decir que la prensa británica ataca Bellingham porque es negro? Entonces,¿por qué no ocurre lo mismo con Lewis Hamilton?

Seamos serios, el color no dice nada de ti ni implica nada, no es más que una pigmentación de la piel. Lo mismo que el color de los ojos o el color del pelo. Es un atributo físico aleatorio que te ha tocado…y ya está. Nada tiene que ver con tus capacidades. Juzguemos a las personas por lo que dicen y por lo que hacen, no por su aspecto.

Yo creo que esta mala educación del futbolista inglés se va a potenciar, ya que dirá: “Yo haré lo que me dé la gana y, si me critican, diré que es porque soy negro. Así me protegerán y seguiré haciendo el cabra”. Que es más o menos lo que está pasando con Vinicius, que puede llamar loco o hijo de… al árbitro o agredir a un jugador del Leipzig, y nadie se atrevía a sacarle tarjeta roja porque se había autonombrado “víctima del racismo”.

El racismo tiene que afectarte en la vida real. A Cassius Clay (Muhammad Ali), tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 le negaron comer en un restaurante de su ciudad natal, Louisville, porque era negro.¿Recordáis el Óscar a la mejor película de 2019? Green book: un famoso pianista negro al que le vetaban la entrada en hoteles y restaurantes. Eso sí que era un racismo intolerable. Y que ahora nos aparezcan futbolistas cristalitos, millonarios privilegiados, cuyo color de piel no les ha frenado para ser una estrella mundial y nos vengan llorando con que hay racismo contra ellos es vergonzoso.