La trampa del Black Friday

Es Black Friday y con él llega una avalancha de ofertas que nos invita a comprar más, incluso lo que no necesitamos. Pero detrás de esa imagen de ahorro se esconde un coste real, no solo para nuestro bolsillo, sino para el planeta. Este fenómeno genera grandes cantidades de residuos, desde el embalaje plástico hasta los productos devueltos, y contribuye a elevar nuestra huella ecológica.

Según la OCU, muchos productos no han bajado de precio realmente, lo que convierte algunas ofertas en meras trampas. Por si fuera poco, el volumen masivo de devoluciones implica más transporte, más emisiones, más residuos.

Frente a este modelo de consumo acelerado, quizá sea momento de reivindicar un “Green Friday”. No es solo elegir comprar menos, sino optar por marcas de proximidad, por productos duraderos, por el segundo uso. Usar la cabeza al comprar también es un acto de consumo consciente.