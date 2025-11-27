Cartas de los lectores
La trampa del Black Friday
Andrea Arnal Gutiérrez
Es Black Friday y con él llega una avalancha de ofertas que nos invita a comprar más, incluso lo que no necesitamos. Pero detrás de esa imagen de ahorro se esconde un coste real, no solo para nuestro bolsillo, sino para el planeta. Este fenómeno genera grandes cantidades de residuos, desde el embalaje plástico hasta los productos devueltos, y contribuye a elevar nuestra huella ecológica.
Según la OCU, muchos productos no han bajado de precio realmente, lo que convierte algunas ofertas en meras trampas. Por si fuera poco, el volumen masivo de devoluciones implica más transporte, más emisiones, más residuos.
Frente a este modelo de consumo acelerado, quizá sea momento de reivindicar un “Green Friday”. No es solo elegir comprar menos, sino optar por marcas de proximidad, por productos duraderos, por el segundo uso. Usar la cabeza al comprar también es un acto de consumo consciente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Cuatro años perdidos en Benidorm
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- -8,1 grados en Alicante: la provincia pasa en dos semanas de noche tropical a heladas en el litoral
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
- El Gobierno entra en la comercialización del lanzador Miura 5 de la firma PLD Space de Elche con una inversión histórica