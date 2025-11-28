Cartas de los lectores
Perro de moda, perro abandonado
Laura Martínez-Alcocer Cid
Cada año aparece “la raza de moda”: hace un tiempo fueron los border collies; ahora, parecen ser los perros salchicha. El problema llega después: ¿qué pasa con esas mascotas cuando la moda pasa?
Las protectoras lo saben: llegan oleadas de abandonos, coincidiendo “casualmente” con cada tendencia. Dejamos de ver por todas partes al mismo perro y, al poco, las calles se inundan de cachorros de otra nueva raza que parece que encaja mejor con nuestro nuevo conjunto de ropa. Animales comprados (porque lo de adoptar, ni lo pensamos) por impulso, que después resultan incompatibles con el estilo de vida real de sus dueños.
Tener una mascota es un acto de responsabilidad y de amor. Un animal jamás debería ser tratado como un accesorio de moda más. Suerte de aquellos quienes siguen dispuestos a adoptar a los pobres animales que alguien decide abandonar.
