Qué lo del FGE sea el final, no el principio

Esto está tomando muy mal cariz. La derecha de este país quiere acabar con la democracia, en realidad nunca ha sido democrática, tomar la revancha y la represión para acabar con ella. La amenaza de Abascal de meter a Sánchez en la cárcel, no es una broma. Y sus votantes, con menos escrúpulos que el propio Abascal, no les importa su corrupción, dos condenas del Tribunal de Cuentas por financiación ilegal. Y ha creado una fundación de la cual es dueño, donde desvía millones de euros, algo que no ha hecho, parece ser, ningún dirigente político. En fin, robar a manos llenas. Si la derecha llega al poder, no sólo acabará con todos los derechos conseguidos, sino que, apoyados por una judicatura, por la que no ha pasado la Transición ni ha llegado la democracia, puede meter en la cárcel sin pruebas, incluso con pruebas exculpatorias, al fiscal general del Estado, a quien haga falta.

Tenemos un ciclo histórico de vuelta al fascismo, pero en España somos muy propios. Es necesario que el pueblo reaccione y apoye a Sánchez y a la izquierda, con toma de conciencia, manifestaciones, votando adecuadamente en las elecciones próximas y siguientes. Esto va muy en serio y así debemos tomarlo; si no, acabaremos muy mal.