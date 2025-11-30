Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

Hace helor

La Aemet alerta de la llegada de aire "muy frío" que desplomará las temperaturas en España

La Aemet alerta de la llegada de aire "muy frío" que desplomará las temperaturas en España

PI STUDIO

Miguel Terrés Hernández

En Orihuela hemos estado pasando frío estos últimos días de noviembre.

Un viento persistente y medianamente fuerte, que hacía cabecear el alto ciprés que hay enfrente de mi casa, ha acentuado la sensación de frío.

Se lo he comentado con otras palabras a un trabajador del supermercado donde he entrado a comprar fruta a primera hora de la mañana.

Y ha dicho: “Hace helor”.

¡Cuánto tiempo hacía que no escuchaba esa expresión popular, para mi gusto tan certera y cargada de sonoridad!

Es una prueba evidente de que el habla coloquial es más expresiva casi siempre que cualquier otro tipo de habla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents