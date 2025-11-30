En Orihuela hemos estado pasando frío estos últimos días de noviembre.

Un viento persistente y medianamente fuerte, que hacía cabecear el alto ciprés que hay enfrente de mi casa, ha acentuado la sensación de frío.

Se lo he comentado con otras palabras a un trabajador del supermercado donde he entrado a comprar fruta a primera hora de la mañana.

Y ha dicho: “Hace helor”.

¡Cuánto tiempo hacía que no escuchaba esa expresión popular, para mi gusto tan certera y cargada de sonoridad!

Es una prueba evidente de que el habla coloquial es más expresiva casi siempre que cualquier otro tipo de habla.