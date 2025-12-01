¿Y tú cuánto usas el móvil?

Hace unos días, vi en un vídeo de La Revuelta cómo David Broncano le preguntaba a David Bustamante sobre cuántas horas usaba el móvil. “¡Cinco horas al día!”, respondió el cantante. A raíz de este vídeo, he visto otros en los que hacía la misma pregunta a otras personas y las respuestas eran similares e incluso consumos mucho mayores. Curioso cómo parece que es más incómodo el momento de responder a esta cuestión que a las famosas preguntas clásicas del programa.

Al interesarme sobre este tema, aterricé en un documental llamado “Sin pantallas”, donde unos niños de unos 12 años de un instituto británico renuncian durante 21 días a todos sus dispositivos digitales. Los resultados no me sorprendieron, al menos no mucho, pero el discurso de algunos de los niños tras el experimento sí me impactó: entendían que no deberían haberles dado el teléfono tan pequeños, que era perjudicial, pero que para ellos ya no había vuelta atrás y querían sus dispositivos de vuelta.

Impresionante, especialmente porque creo que a los adultos nos pasa lo mismo.