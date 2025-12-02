¿Qué hacer con el Cine Ideal? La respuesta es un «Teatro Digital» pionero

El bloqueo actual entre el Ayuntamiento y la empresa Baraka por el proyecto hotelero es solo el último capítulo de una crisis que dura ya veintidós años.

El Ideal no puede ser solo un recuerdo en blanco y negro ni un problema urbanístico eterno. Al cumplir 100 años, este edificio nos pide a gritos una reinvención. Mi propuesta es audaz pero necesaria: convertirlo en un cine de última generación: un “Ágora Digital Mediterráneo” o Teatro de Experiencias Inmersivas.

Esta solución respeta la vocación cultural del edificio, honra su pasado como gran sala de espectáculos y, crucialmente, ofrece un modelo de negocio sostenible que la ciudad necesita:

Conservación y Tecnología: se preserva el edificio histórico (fachada, estructura) para albergar una sala principal de experiencias de gran formato con tecnología punta: un sistema de Video Mapping 360°/270° y pantallas LED. Narrativa Local con Atractivo Global: el contenido serían "Odiseas Inmersivas" sobre las historias del Mediterráneo, la cultura local y el ecosistema marino, con efectos 4D (vibración, sonido espacial, aromas) que superan cualquier cine o museo tradicional. Viabilidad Económica: se garantiza con espectáculos rotativos (3-4 pases diarios de 45 minutos) que fomentan la repetición de visitas de alicantinos, turistas y escolares. Además, se monetiza con el alquiler y eventos Premium por la noche, siendo un lugar de alto impacto tecnológico para lanzamientos y conferencias. Se complementa con una tienda de experiencia de artesanía y gastronomía gourmet local.

El Ideal no debe morir como un garaje, una discoteca fallida o un hotel genérico. La ciudad tiene la oportunidad de dotar a este Bien de Relevancia Local de un uso cultural y económico pionero. Por ello, pido a la empresa Baraka y al Ayuntamiento que abandonen las acusaciones cruzadas, se sienten a la mesa y utilicen esta propuesta como base para desbloquear y salvar, por fin, el Cine Ideal.