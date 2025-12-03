¿Está bien darle like a tus propias publicaciones?

Amigo lector, imagínate que, tras leer uno de mis artículos, vas a los comentarios y te encuentras con que alguien le ha dado un like, y ese alguien...soy yo. E incluso lees un comentario que dice: "La mejor columna de opinión que he leído en muchos años, digna del premio Pulitzer", firmado por...Luis Beltrán. Automáticamente te saldría el equivalente español de what the f.......

Lo he llevado a un ejemplo extremo, pero veo muy a menudo publicaciones que tienen pocos likes y uno de ellos es de la persona que lo ha escrito. Incluso algunos, y de manera sistemática, cuando alguien comenta, amablemente contestan al comentario... y automáticamente le dan un "me gusta", tanto al comentario como a su propia contestación. Y lo que tiene más narices es que son los mismos que hacen posts diciendo: "A mí me da igual tener likes, lo que yo quiero es tener una comunidad estable". A esta peña le veo un gran futuro como políticos en España. Me los imagino refrescando su publicación cada cinco minutos, a ver si tienen nuevos “me gusta”. Pensarán: no likes, no party. Yo les recomiendo acudir a una reunión de Likecohólicos Anónimos. ¿Vuestra abuela falleció y no tenéis a nadie que hable bien de vosotros?

Algunos lo hacen desde cuentas alternativas, para que no se note. Pero la mayoría lo hace desde su propia publicación y, llamadme rarito, pero queda un poco extraño. Porque, vamos a ver, si estás publicando algo, está claro que "te gusta". Te estás convirtiendo en alguien que está contando chistes, y es el único que se ríe...de sus propios chistes. O el que se marca un "Félix Bolaños", diciendo: "Quiero concluir felicitándome". Imagina la siguiente situación: un abogado termina sus conclusiones en sala y acto seguido dice: “Señoría, habrá comprobado que he estado inconmensurable”. O el repostero que, mientras te entrega una tarta, se vitorea a sí mismo. ¿Tienes un ego tan “raruno” que necesitas explicarnos lo bueno que eres? Y si crees que con tu triste like ayudarás al algoritmo a darle un empujoncito a tu publicación, lamento informarte, amic meu, que tu autocorazoncito se nota…y resta. Acabarás peor que mi querido Hércules de Alicante.

No negaré que todos tenemos una cierta vanidad y nos mola que alguien nos dé un "me gusta" o comente. Pero lo que no puede ser es que tengas que hacértelo a ti mismo y te conviertas en un "cuñado". No sufras, fill meu...en las redes sociales la mayoría son voyeurs, que no interactúan, y se limitan a mirar los contenidos de los demás. Además, ¿tan patética es tu vida, que te sube la bilirrubina cuando te da un like un señor de Alcoy que no conoces…ni conocerás? Esa embriaguez dura un ratito, y, luego, ¿qué?

En LinkedIn hay gente que sigue una estrategia muy curiosa. Publica algo y, a las seis horas, le da un like a su propia publicación. Y así entra de nuevo en el feed de sus contactos para que tengan una segunda oportunidad de ver su publicación. Con el máximo respeto, esta táctica “autoelogiosa” puede tener sentido si quieres vender algo o te da igual hacer algo tan extraño para “tal vez” captar algún cliente. Pero no si publicas por el gusto de divulgar contenido que crees que es útil, compartiendo tus conocimientos. No veo al alicantino Alejandro Hernández (autor del imprescindible best seller Negociar es fácil, si sabe cómo), al LAJAlvaro Perea González o a la letrada Catalina Sabín González, mis referentes en esta red, autolikeándose.

Yo creo que los que escribimos por placer no buscamos likes, sino despertar conciencias y hacer pensar a la peña. Obviamente escribimos para que nos lean. Pero darte un “me gusta” a ti mismo, porque te dijeron que “tu interacción generaría movimiento”, y sigues este ritual digital (“al fin y al cabo, ¿a quién hago daño con mi autobombo?”, dirás), buscando la validación de gente que no sabes ni qué cara tiene… me suena mal. Si lo que escribes es bueno, y no autopromoción que atufa a IA, te aseguro que te leerá mucha gente, y tal vez es ahí donde tengas que gastar tu energía. Como leí al top voice de LinkedIn Alex Dantart : “Si tú mismo tienes que decir: ‘Eh, qué bueno soy’, normalmente no lo eres tanto”.

La validación no comienza con un clic, sino contigo mismo, fuera de la pantalla. Y lo dice uno que no tiene precisamente grandes métricas, pero siempre hay alguien aquí y allá que me escribe o me para por la calle, contándome que le gusta lo que amablemente me publica INFORMACIÓN. Y es que, con tener un solo amigo lector…ya soy feliz. Aunque no me dé un triste like.