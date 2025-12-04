Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

La inclusión más allá de una semana

Actividades en el Día Internacional de la Discapacidad en Alicante.

Actividades en el Día Internacional de la Discapacidad en Alicante. / INFORMACIÓN

Paula Aceituno Pimentel

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, la Universidad de Alicante ha organizado su Semana de la Discapacidad con una amplia programación: Feria de las Capacidades, talleres, conferencias y el Día del Voluntariado. Una iniciativa acertada que sitúa la inclusión y la igualdad de oportunidades en el centro de la vida universitaria.

Sin embargo, más allá de estos cuatro días, el verdadero desafío es que la inclusión deje de ser un evento anual y se convierta en una práctica constante. Que la accesibilidad, la sensibilización y la participación de las personas con discapacidad formen parte de los planes de estudio, del diseño del campus y de las decisiones institucionales. Solo así la universidad demostrará que la igualdad no se celebra, se practica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents