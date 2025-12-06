Breve carta a los políticos
Pablo Fernández Seiler
Señores políticos: desde un tiempo a esta parte estamos viendo que han olvidado para qué se está en política.
La política no es destruirse los unos a los otros, como ustedes hacen. La política es algo mucho grande. Consiste en construir para los ciudadanos. Si no se sienten capaces de solo construir, por favor, abandonen...
